Αμέτρητες αγορές και Ειδικά Στοιχήματα από Πάμε Στοίχημα για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων
Eurokinissi Sports
Onsports Team 10 Μαρτίου 2026, 11:39
BET

Αμέτρητες αγορές και Ειδικά Στοιχήματα από Πάμε Στοίχημα για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων

Παναθηναϊκός-Μπέτις και Τσέλιε-ΑΕΚ με «Επιστροφή Στοιχήματος»* στα καταστήματα Allwyn

Τα Κύπελλα Ευρώπης επιστρέφουν αυτή την εβδομάδα με τα πρώτα παιχνίδια της φάσης των «16».

Το σημερινό πρόγραμμα του Champions League ξεκινάει στις 19:45 με τον αγώνα Γαλατασαράι-Λίβερπουλ και ολοκληρώνεται στις 22:00 με τα παιχνίδια Αταλάντα-Μπάγερν Μονάχου, Ατλέτικο Μαδρίτης-Τότεναμ και Νιούκαστλ-Μπαρτσελόνα.

Αύριο, στις 19:45 αρχίζει το ματς Λεβερκούζεν-Άρσεναλ και ακολουθούν στις 22:00 οι αναμετρήσεις Μπόντο Γκλιμτ-Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Παρί Σεν Ζερμέν-Τσέλσι και Ρεάλ Μαδρίτης-Μάντσεστερ Σίτι.

Την Πέμπτη αγωνίζονται οι 2 ελληνικές ομάδες που συνεχίζουν στα Κύπελλα Ευρώπης. Στο Europa League, στις 19:45, στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπέτις. Στο Conference League, στις 22:00, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στη Σλοβενία την Τσέλιε.

Mε το Βet Lock * κλειδώνεις το στοίχημά σου και είσαι πιο κοντά στη νίκη

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στους αγώνες των ελληνικών ομάδων την «Επιστροφή Στοιχήματος»* και σε όλα τα ματς των Κυπέλλων Ευρώπης αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»*, «Βοοst Νίκης»* αλλά και τη νέα  ενέργεια «Βet Lock»*.

Με το «Bet Lock» κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του Allwyn Store App και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει 3 ειδικές αγορές αποκλειστικά για τις πρώτες αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης. Δείτε επιλογές:

  • Τετέι ή Γιόβιτς να σκοράρει
  • Όλες οι ελληνικές ομάδες να σκοράρουν πρώτες ή όλες οι ελληνικές ομάδες να σκοράρουν τελευταίες
  • Over/Under 2,5 γκολ ελληνικών ομάδων

Μονακό-Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός-Ζαλγκίρις με «20 & Κάρφωσες»*

Στη Euroleague αυτή την εβδομάδα οι ελληνικές ομάδες δίνουν  3 αγώνες. Σήμερα, στις 21:45, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Παρί και την Πέμπτη, στις 20:00, τη Μονακό. Την ίδια μέρα, στις 22:00, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στο ΟΑΚΑ τη Ζαλγκίρις Κάουνας.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει, στους αγώνες των ελληνικών ομάδων, την προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»* και αμέτρητες αγορές ανάμεσά τους και τις ακόλουθες:

  • Πρώτος πόντος στον αγώνα (δίποντο, τρίποντο ή ελεύθερη βολή)
  • Πρώτο σουτ παίκτη (εύστοχο ή άστοχο)
  • Over/Under Πόντοι/Ασίστ/Ριμπάουντ/Εύστοχα τρίποντα παικτών
  • Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες στο πρώτο λεπτό του αγώνα
  • Πρώτος Σκόρερ Αγώνα
  • Oμάδα που θα επιτύχει το πρώτο εύστοχο τρίποντο
  • Οver/Under Eύστοχα τρίποντα

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ



