ΝΒΑ: Ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ γέλασε… τελευταίος (vid)

Οnsports Τeam

Η ματσάρα Θάντερ-Νάγγετς κρίθηκε στο φινάλε με δύο μεγάλα σουτ των Νίκολα Γιόκιτς και Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, με τον τελευταίο να «χαρίζει» την νίκη στους πρωταθλητές.

Η απόλυτη ματσάρα στο ΝΒΑ μεταξύ Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και Ντένβερ Νάγκετς με τους πρωταθλητές να παίρνουν την νίκη με 129-126, έπειτα από τριποντάρα του Γκίλτζιους Αλεξάντερ, ενώ λίγο πριν είχε καταθέσει τα… διαπιστευτήριά του για μία ακόμα φορά ο Νίκολα Γιόκιτς.

Με το σκορ στο 122-126 για τους Θάντερ, οι Νάγκετς δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη. Μεγάλο τρίποντο από τον Γιόκιτς και μία βολή από τον Μάρεϊ, στην ίδια φάση», έφεραν το ματς στα ίσια, με τον σούπερ σταρ των Θάντερ να «υπογράφει» την μεγάλη νίκη για την ομάδα του και να ρίχνει τους Νάγκετς στο… καναβάτσο.