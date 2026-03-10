Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΝΒΑ: Ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ γέλασε… τελευταίος (vid)
Οnsports Τeam 10 Μαρτίου 2026, 11:00
NBA

ΝΒΑ: Ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ γέλασε… τελευταίος (vid)

Η ματσάρα Θάντερ-Νάγγετς κρίθηκε στο φινάλε με δύο μεγάλα σουτ των Νίκολα Γιόκιτς και Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, με τον τελευταίο να «χαρίζει» την νίκη στους πρωταθλητές.

Η απόλυτη ματσάρα στο ΝΒΑ μεταξύ Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και Ντένβερ Νάγκετς με τους πρωταθλητές να παίρνουν την νίκη με 129-126, έπειτα από τριποντάρα του Γκίλτζιους Αλεξάντερ, ενώ λίγο πριν είχε καταθέσει τα… διαπιστευτήριά του για μία ακόμα φορά ο Νίκολα Γιόκιτς.

Με το σκορ στο 122-126 για τους Θάντερ, οι Νάγκετς δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη. Μεγάλο τρίποντο από τον Γιόκιτς και μία βολή από τον Μάρεϊ, στην ίδια φάση», έφεραν το ματς στα ίσια, με τον σούπερ σταρ των Θάντερ να «υπογράφει» την μεγάλη νίκη για την ομάδα του και να ρίχνει τους Νάγκετς στο… καναβάτσο.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Best Goal της αγωνιστικής του Γιόβιτς κόντρα στον Αστέρα
18 λεπτά πριν Best Goal της αγωνιστικής του Γιόβιτς κόντρα στον Αστέρα
ΣΠΟΡ
Ιστορικός τελικός στο Allwyn Final 4 Κυπέλλου Γυναικών
28 λεπτά πριν Ιστορικός τελικός στο Allwyn Final 4 Κυπέλλου Γυναικών
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Δούκας: «Το γήπεδο του Παναθηναϊκού θα είναι έτοιμο το 2027, δεν έχει αλλάξει τίποτα»
44 λεπτά πριν Δούκας: «Το γήπεδο του Παναθηναϊκού θα είναι έτοιμο το 2027, δεν έχει αλλάξει τίποτα»
CONFERENCE LEAGUE
Conference League: Ο Γκοντίνιο σφυρίζει το Τσέλιε - ΑΕΚ
45 λεπτά πριν Conference League: Ο Γκοντίνιο σφυρίζει το Τσέλιε - ΑΕΚ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved