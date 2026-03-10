Conference League: Ο Γκοντίνιο σφυρίζει το Τσέλιε - ΑΕΚ

EPA/MANUEL FERNANDO ARAUJO, ΑΜΠΕ

Onsports Team

Ο Πορτογάλος Λουίς Γκοντίνιο που ανήκει στην Α’ κατηγορία της UEFA ορίστηκε να διευθύνει τον αγώνα Τσέλιε - ΑΕΚ για τους «16» του Conference League.

Η ΑΕΚ επιστρέφει στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, καθώς το βράδυ της Πέμπτης (12/03) θα αντιμετωπίσει την Τσέλιε στην Σλοβενία για τον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» του Conference League.

Την Τρίτη (10/03) η UEFA ανακοίνωσε τους αξιωματούχους του παιχνιδιού και διαιτητής ορίστηκε ο Λουίς Γκοντίνιο από την Πορτογαλία. Μάλιστα, ο Ίβηρας ρέφερι έχει βρεθεί και πάλι στο… δρόμο της Ένωσης, αλλά για ματς της Super League, καθώς στις 29 Ιανουαρίου του 2023 ήταν στη νίκη 3-0 του «Δικέφαλου» απέναντι στον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Βοηθοί του 40χρονου ρέφερι ορίστηκαν οι Ρουί Τεχέιρα και Πέδρο Μαρτίνς. Ο Φάμπιο Βερίσιμο θα είναι ο 4ος και στο VAR θα βρίσκονται οι Αντρέ Ναρσίκο και Μπρούνο Εστεβές, άπαντες από την Πορτογαλία.