ΝΒΑ: Παίκτης της εβδομάδας ο Ουεμπανιάμα

Οnsports Τeam

Ο Γάλλος σέντερ συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις του και για μία ακόμα φορά αναδείχθηκε παίκτης της εβδομάδας για τη Δυτική Περιφέρεια.

Ο σούπερ σταρ των Σαν Αντόνιο Σπερς συνεχίζει να τρελαίνει κόσμο με τα κατορθώματά του.

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα κάνει καταπληκτική σεζόν στο ΝΒΑ και για μια ακόμα φορά πήρε… σπίτι του το βραβείο του παίκτη της εβδομάδας για τη Δυτική Περιφέρεια.

Ο 22χρονος Γάλλος ήταν αυτός που έκανε τη διαφορά για την ομάδα του την εβδομάδα από 2 έως 8 Μαρτίου, κατά την οποία συνέβαλε τα μέγιστα για το 4Χ4 των Σπερς, συγκεντρώνοντας κατά μέσο όρο 26 πόντους, 10,5 ριμπάουντ, 2,3 ασίστ και 4,7 κοψίματα ανά παιχνίδι.

Είχε επίσης αναδειχθεί «καλύτερος παίκτης του μήνα» στη Δυτική Περιφέρεια τον περασμένο μήνα.

Αντίστοιχη διάκριση στην Ανατολική Περιφέρεια (παίκτης της εβδομάδας) έλαβε ο Αμερικανός γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ, Τάιλερ Χίρο