Ολυμπιακός: Το μήνυμα Μαρινάκη για τα 101 χρόνια ιστορίας - «Να γράφουμε νέες χρυσές σελίδες»

Αμετάβλητη παραμένει η δέσμευση του Βαγγέλη Μαρινάκη να προστατεύσει τις αξίες του Ολυμπιακού και να συνεχίσει να χτίζει ένα μέλλον αντάξιο της κληρονομιάς του συλλόγου.

Ο διοικητικός ηγέτης της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ έστειλε το δικό του μήνυμα για την συμπλήρωση 101 ετών από την ίδρυση του συλλόγου και δήλωσε περήφανος που είναι Ολυμπιακός, ενώ ξεκαθάρισε πως δέσμευσή του είναι να συνεχίσει να γράφει χρυσές σελίδες στην ιστορία της ομάδας.

Αναλυτικά, στο μήνυμά του αναφέρεται:

«Σήμερα, ο Ολυμπιακός συμπληρώνει 101 χρόνια ένδοξης ιστορίας.

Ο Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς για περισσότερο από έναν αιώνα, είναι σύμβολο υπερηφάνειας και δύναμης για τον Πειραιά, για την Ελλάδα και για τα εκατομμύρια των φιλάθλων του Ολυμπιακού σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Ολυμπιακός ιδρύθηκε για να εκπροσωπεί το αθλητικό μεγαλείο, το πάθος, τη νίκη. Αυτές οι αξίες εξακολουθούν να μας καθοδηγούν από το 1925 ως σήμερα χωρίς να αλλάζουμε πορεία.

Καθώς μπήκαμε πλέον στον δεύτερο αιώνα της ιστορίας μας, η δέσμευσή μας παραμένει αμετάβλητη: να προστατεύουμε τις αξίες του Ολυμπιακού, να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε στο υψηλότερο επίπεδο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και να συνεχίσουμε να χτίζουμε ένα μέλλον αντάξιο της μεγάλης κληρονομιάς του Συλλόγου μας. Να υψώνουμε την ερυθρόλευκη διαρκώς ψηλότερα.

Μαζί, ενωμένοι και αποφασισμένοι, με σκληρή δουλειά και σεβασμό προς την ιστορία μας, θα συνεχίσουμε να γράφουμε νέες χρυσές σελίδες στην ιστορία του Θρύλου του παγκόσμιου αθλητισμού και να ζούμε όλοι μαζί μεγάλες στιγμές υπερηφάνειας!

Χρόνια πολλά μεγάλη μας αγάπη.

Περήφανος που είμαι Ολυμπιακός!

Βαγγέλης Μαρινάκης».

Σήμερα, ο Ολυμπιακός συμπληρώνει 101 χρόνια ένδοξης ιστορίας.



Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για περισσότερο από έναν αιώνα, είναι σύμβολο υπερηφάνειας και δύναμης για τον Πειραιά, για την Ελλάδα και για τα εκατομμύρια των φιλάθλων του Ολυμπιακού σε ολόκληρο τον κόσμο.… pic.twitter.com/rWjDu06RAN — Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 10, 2026

ΠΑΕ: «Τα καλύτερα έρχονται»

Μήνυμα για τη συμπλήρωση 101 ετών από την ίδρυση του συλλόγου έστειλε και η πειραϊκή ΠΑΕ, η οποία, μέσω των επίσημων προφίλ στα social media, τόνισε πως τα καλύτερα έρχονται.

«101 χρόνια μαζί. Μοιραζόμαστε έναν κοινό παλμό, ένα κοινό πάθος. Αυτή η επέτειος είναι αφιερωμένη σε όλους τους φιλάθλους κάθε γενιάς, που τραγούδησαν, πίστεψαν και στάθηκαν στο πλευρό μας. Τα καλύτερα έρχονται», αναφέρεται χαρακτηριστικά.