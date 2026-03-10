NBA: Οι Θάντερ πήραν τη ματσάρα με Νάγκετς - Τα αποτελέσματα και τα highlights

AP Photo/Gerald Leong

Οnsports Τeam

Σπουδαίο παιχνίδι έγινε στην Οκλαχόμα, όπου οι Θάντερ λύγισαν τους Νάγκετς 129-126 σε ένα ματς γεμάτο ένταση, ανατροπές και πρωταγωνιστές δύο από τους κορυφαίους παίκτες του NBA, τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και τον Νίκολα Γιόκιτς.

Ο Καναδός γκαρντ ήταν εκείνος που έκρινε τελικά την αναμέτρηση, ευστοχώντας σε ένα εντυπωσιακό buzzer beater τρίποντο και χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα της Οκλαχόμα, σε ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια της φετινής σεζόν.

Οι Θάντερ είχαν το προβάδισμα στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, ωστόσο οι Νάγκετς έμεναν συνεχώς κοντά στο σκορ χάρη κυρίως στην τριάδα των Γιόκιτς, Μάρεϊ και Γκόρντον, που κράτησαν επιθετικά την ομάδα του Ντένβερ μέσα στη διεκδίκηση της νίκης.

Ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ πραγματοποίησε ακόμη μια ηγετική εμφάνιση, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 35 πόντους και 15 ασίστ. Πολύτιμη ήταν και η συμβολή του Τζέιλεν Γουίλιαμς, που σημείωσε 29 πόντους και μάζεψε 12 ριμπάουντ, ενώ ο Μίτσελ πρόσθεσε άλλους 24 πόντους για τους νικητές.

Από την πλευρά των Νάγκετς, ο Νίκολα Γιόκιτς κατέγραψε ακόμη ένα triple-double με 32 πόντους, 14 ριμπάουντ και 13 ασίστ, ενώ ήταν και εκείνος που με τρίποντο ισοφάρισε σε 126-126 λίγο πριν το τέλος. Εξαιρετικός ήταν επίσης ο Τιμ Χάρνταγουεϊ με 28 πόντους, ενώ ο Άαρον Γκόρντον πρόσθεσε 23 και ο Τζαμάλ Μάρεϊ 21.

Με αυτή τη νίκη οι Θάντερ βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 51-15 και παραμένουν στην κορυφή, ενώ οι Νάγκετς γνώρισαν δεύτερη διαδοχική ήττα και υποχώρησαν στην έκτη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 39-26.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Κλίβελαντ Καβαλίερς - Φιλαδέλφεια 76ερς 115-101

Μπρούκλιν Νετς - Μέμφις Γκρίζλις 126-115

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Ντένβερ Νάγκετς 129-126

Γιούτα Τζαζ - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 119-116

Λος Άντζελες Κλίπερς - Νιού Γιορκ Νικς 126-118