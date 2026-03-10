Ομάδες

Στο Παρίσι ο Ολυμπιακός για το σερί
Οnsports Τeam 10 Μαρτίου 2026, 09:29
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός

Στο Παρίσι ο Ολυμπιακός για το σερί

Μετά την νίκη επί του Παναθηναϊκού οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην πόλη των Φωτός για την αναμέτρηση με την Παρί (22:00) και θέλουν να προσθέσουν μία ακόμα νίκη στο ενεργητικό τους.

Επικίνδυνη έξοδος για τον Ολυμπιακό, ο οποίος μετά την νίκη του επί του Παναθηναϊκού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θέλει να προσθέσει ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα στο ενεργητικό του.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρίσκεται από χθες στο Παρίσι όπου θα αντιμετωπίσει την πάντα επικίνδυνη Παρί, με τον Έλληνα τεχνικό να έχει και πάλι αγωνιστικά προβλήματα.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού δεν θα έχει στην διάθεση του τον Τόμας Ουόκαπ, ο οποίος ταλαιπωρείται από μυϊκούς σπασμούς στην μέση και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη που αντιμετωπίζει τενοντοπάθεια οπίσθιου κνημιαίου στο αριστερό πόδι.

Αντίθετα την «ερυθρόλευκη» αποστολή ακολούθησαν ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Μόντε Μόρις, ωστόσο δεν είναι σίγουρη η συμμετοχή τους στην αναμέτρηση, καθώς αμφότεροι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.

 

Τρίτη 10 Μαρτίου

22:00 Παρί - Ολυμπιακός

Τετάρτη 11 Μαρτίου

21:45 Βίρτους Μπολόνια-Παρτίζαν

Πέμπτη 12 Μαρτίου

19:00 Dubai Basketball-Μπασκόνια
20:00 Μονακό-Ολυμπιακός
21:30 Παναθηναϊκός-Ζάλγκιρις
21:30 Μπάγερν-Αναντολού Εφές
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια
22:00 Παρί-Βιλερμπάν

Παρασκευή 13 Μαρτίου

21:00 Ερυθρός Αστέρας-Φενέρμπαχτσε
21:30 Μπαρτσελόνα-Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Μακάμπι Τελ Αβίβ

Δείτε ΕΔΩ τη βαθμολογία

Εκκρεμούν τα Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χάποελ Τελ Αβίβ, Παρτίζαν-Dubai Basketball, Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί και Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε



