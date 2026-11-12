Ολυμπιακός - Ντουμπάι: Δυνατή μονομαχία στη Sunel Arena για τους «ερυρθόλευκους» - Ώρα και κανάλι

Ένα ιδιαίτερα απαιτητικό παιχνίδι περιμένει τον Ολυμπιακό για την 11η αγωνιστική της EuroLeague, καθώς η Ντουμπάι επισκέπτεται τη Sunel Arena, σε μία αναμέτρηση που συγκεντρώνει μεγάλο βαθμολογικό και αγωνιστικό ενδιαφέρον.

Οι δύο ομάδες έχουν ξεκινήσει με το ίδιο ρεκόρ (7-3), γεγονός που δίνει ακόμη μεγαλύτερη σημασία στη μεταξύ τους αναμέτρηση. Για τους «ερυθρόλευκους», η νίκη αποτελεί επιτακτική ανάγκη, τόσο για βαθμολογικούς λόγους όσο και για την ψυχολογική τους ανάκαμψη μετά την εντός έδρας ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα.

Η ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα άφησε προβληματισμό στον Ολυμπιακό, κυρίως εξαιτίας της επιθετικής απόδοσης της ομάδας, σκοράροντας 57 πόντους. Αυτή τη φορά, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα καλούνται να παρουσιάσουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην επίθεση, καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας και μεγαλύτερη συγκέντρωση στις κρίσιμες κατοχές.

Ο Σάσα Βεζένκοφ αποτελεί ξανά το μεγάλο επιθετικό όπλο των Πειραιωτών, με τον Βούλγαρο φόργουορντ να πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν και να οδηγεί την ομάδα στο σκοράρισμα. Δίπλα του, η εμπειρία του Νίκολα Μιλουτίνοφ και η ποιότητα των Εβάν Φουρνιέ και Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο.

Η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παρουσιάζει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σύνολο. Με ρεκόρ 7-3, βρίσκεται στην ίδια βαθμολογική θέση με τον Ολυμπιακό και ταξιδεύει στον Πειραιά χωρίς διάθεση να περιοριστεί σε παθητικό ρόλο.

Η επιθετική της λειτουργία είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά της, καθώς μετρά 88 πόντους ανά παιχνίδι. Ο Ντουέιν Μπέικον αποτελεί τον πρώτο της σκόρερ με 16,3 πόντους κατά μέσο όρο, ενώ ο Μφιοντού Καμπενγκέλε κυριαρχεί κοντά στο καλάθι, προσφέροντας σκορ και ριμπάουντ.

Παράλληλα, ο Ελί Οκόμπο και ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ δίνουν σημαντικές λύσεις στην οργάνωση και την εκτέλεση, δημιουργώντας ένα σύνολο με αρκετές διαφορετικές επιθετικές επιλογές. Η Ντουμπάι προέρχεται μάλιστα από τέσσερις νίκες στα πέντε τελευταία παιχνίδια της, στοιχείο που αποτυπώνει την καλή αγωνιστική της κατάσταση.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 21:15, με τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.