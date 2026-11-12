EuroLeague: Η απίθανη ενέργεια του Ιφί που έκρινε το Παρί - Φενέρμπαχτσε (Video)

Ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο παρακολούθησαν οι φίλοι της Παρί στην αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε για την 11η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι δύο ομάδες έδωσαν μια μεγάλη μάχη επί 45 λεπτά, με το παιχνίδι να οδηγείται στην παράταση και να κρίνεται κυριολεκτικά στην τελευταία κατοχή. Εκεί, ο Ναντίρ Ιφί πήρε την ευθύνη και με ένα εξαιρετικό lay up νίκησε την άμυνα της Φενέρμπαχτσε, διαμορφώνοντας το τελικό 111-109.