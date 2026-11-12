EuroLeague: Η βαθμολογία μετά την πρώτη ημέρα της 11ης αγωνιστικής

Με πλούσιο θέαμα ξεκίνησε η 11η αγωνιστική της EuroLeague, η οποία είναι χωρισμένη σε τρεις ημέρες. Η αυλαία άνοιξε το βράδυ της Τετάρτης (11/11), με δύο αναμετρήσεις που είχαν έντονο ενδιαφέρον.

Στο Βελιγράδι, η Παρτίζαν χρειάστηκε να ανεβάσει την απόδοσή της στην τέταρτη περίοδο για να κάμψει την αντίσταση της Μπασκόνια. Οι Σέρβοι επικράτησαν με 80-66, βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 6-5 και άφησαν τους Βάσκους στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, με μόλις μία νίκη σε 11 αγωνιστικές (1-10).

Στο Παρίσι, η τοπική ομάδα και η Φενέρμπαχτσε πρόσφεραν ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, το οποίο κρίθηκε στην παράταση. Η Παρί βρήκε τη λύση στο φινάλε με τον Ναντίρ Ιφί, που χάρισε στους Γάλλους τη νίκη με 111-109. Έτσι, ανέβηκαν στο 5-6, ενώ η Φενέρ υποχώρησε στο 7-4.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής:

Τετάρτη 11/11

Παρτίζαν – Μπασκόνια 80-66

Παρί – Φενέρμπαχτσε 111-109

Πέμπτη 12/11

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ (21:05)

Ολυμπιακός – Ντουμπάι (21:15)

Βαλένθια – Μπάγερν Μονάχου (21:30)

Αρμάνι Μιλάνο – Ζάλγκιρις (21:30)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας (22:00)

Παρασκευή 13/11

Αναντολού Εφές – Βίρτους Μπολόνια (19:30)

Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα (21:15)

Βιλερμπάν – Μπεσίκτας (21:30)

Η βαθμολογία