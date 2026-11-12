Τέλος από τη Ζενίτ ο Σάνι Μπετσίροβιτς

Παρελθόν από τη θέση του αθλητικού διευθυντή της Ζενίτ αποτελεί ο Σάνι Μπετσίροβιτς, καθώς η διοίκηση του συλλόγου αποφάσισε να λύσει το συμβόλαιό του.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ντμίτρι Ζέλντακ, η απόφαση των ανθρώπων της ρωσικής ομάδας συνδέεται με την αδυναμία ενίσχυσης του ρόστερ κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Όπως αναφέρει ο ίδιος, βασικός λόγος για την αποχώρηση του Σλοβένου ήταν το γεγονός ότι δεν κατάφερε να βρει ποιοτικούς ξένους παίκτες, οι οποίοι θα μπορούσαν να καλύψουν τα κενά που άφησαν όσοι αποχώρησαν από την ομάδα στην offseason.