NBA: Νίκες για Νάγκετς, Σπερς και Σέλτικς - Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Με σημαντικές νίκες συνέχισαν την πορεία τους στο NBA οι Ντένβερ Νάγκετς, οι Σαν Αντόνιο Σπερς και οι Μπόστον Σέλτικς, με τις τρεις ομάδες να ξεχωρίζουν στα παιχνίδια της ημέρας.

Οι Νάγκετς πανηγύρισαν μια σπουδαία εντός έδρας επικράτηση απέναντι στους Μέμφις Γκρίζλις με 123-118, έχοντας σε εξαιρετική βραδιά τους βασικούς πρωταγωνιστές τους. Ο Τζαμάλ Μάρεϊ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 30 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο Νίκολα Γιόκιτς πρόσθεσε 27 πόντους, 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Καμ Τζόνσον, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Με αυτό το αποτέλεσμα, το Ντένβερ ανέβασε το ρεκόρ του στο 6-4, την ώρα που οι Γκρίζλις, παρά το εντυπωσιακό ξεκίνημά τους με έξι διαδοχικές νίκες, υποχώρησαν στο 7-4. Για την ομάδα του Μέμφις, ο Τάι Ζερόμ ήταν και πάλι ο παίκτης που ξεχώρισε, μετρώντας 22 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Στο Σαν Αντόνιο, οι Σπερς χρειάστηκε να κάνουν την ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο για να κάμψουν την αντίσταση των Σικάγο Μπουλς με 124-119. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και έκλεισαν την πρώτη περίοδο προηγούμενοι με 41-29. Μάλιστα, διατήρησαν τον έλεγχο και στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, πετυχαίνοντας επιμέρους σκορ 29-27 και πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με διαφορά 14 πόντων (70-56).

Η εικόνα της αναμέτρησης άλλαξε στην τρίτη περίοδο, όταν οι γηπεδούχοι ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους. Με επιμέρους σκορ 34-19, οι Σπερς ανέτρεψαν την κατάσταση και πήραν το προβάδισμα με 90-89 πριν από το τελευταίο δωδεκάλεπτο. Εκεί συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, διατηρώντας το πάνω χέρι μέχρι το φινάλε και φτάνοντας σε μια δύσκολη, αλλά σημαντική νίκη.

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για το Σαν Αντόνιο, σημειώνοντας 32 πόντους και μαζεύοντας 9 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και 1 ασίστ. Από την πλευρά των Μπουλς, που παρά την ήττα παρουσίασαν ανταγωνιστικό πρόσωπο, ο Τζέιλεν Σμιθ ολοκλήρωσε το ματς με 23 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Με τη νίκη αυτή, οι Σπερς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 11-2, ενώ το Σικάγο υποχώρησε στο 1-9.

Συνέχεια στις εξαιρετικές εμφανίσεις τους έδωσαν και οι Μπόστον Σέλτικς, οι οποίοι, μετά το σημαντικό εκτός έδρας αποτέλεσμα απέναντι στους Σίξερς, πέρασαν νικηφόρα και από το Τορόντο, επικρατώντας των Ράπτορς με 98-93.

Οι «Κέλτες» πανηγύρισαν έτσι τη δεύτερη διαδοχική εκτός έδρας νίκη τους μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, επιβεβαιώνοντας την πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 38-29 στο τέλος της πρώτης περιόδου, στη συνέχεια ανέβασαν την απόδοσή τους και κατάφεραν να ανατρέψουν τα δεδομένα, φτάνοντας σε ακόμη μία επιτυχία.

Κορυφαίος για τη Βοστώνη ήταν ο Τζέισον Τέιτουμ, ο οποίος είχε απολογισμό 24 πόντους, 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Για τους Ράπτορς, ο Αρ Τζέι Μπάρετ ξεχώρισε με 12 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Οι Σέλτικς ανέβασαν με αυτόν τον τρόπο το ρεκόρ τους στο 10-2, συνεχίζοντας με θετικό πρόσημο τις υποχρεώσεις τους στο NBA.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο ΝΒΑ

Ιντιάνα Πέισερς-Ουάσινγκτον Γουίζαρντς 114-101

Νιου Γιορκ Νικς-Κλίβελαντ Καβαλίερς 107-115

Τορόντο Ράπτορς-Μπόστον Σέλτικς 93-98

Σικάγο Μπουλς-Σαν Αντόνιο Σπερς 119-124

Μέμφις Γκρίζλις-Ντένβερ Νάγκετς 118-123

Μιλγουόκι Μπακς-Λος Άντζελες Λέικερς 112-123

Νιου Όρλεανς Πέλικανς-Μπρούκλιν Νετς 111-145

Γιούτα Τζαζ-Ορλάντο Μάτζικ 108-123

Χιούστον Ρόκετς-Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 115-108

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς-Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 118-108