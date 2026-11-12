Nations League: Ντέρμπι κορυφής Ιταλία - Γαλλία | Όλο το πρόγραμμα

Το ενδιαφέρον στρέφεται στο Μιλάνο και στο μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην Ιταλία και τη Γαλλία, με το «Σαν Σίρο» να φιλοξενεί το σημαντικότερο ματς της Πέμπτης (12/11) για το Nations League.

Η διοργάνωση επιστρέφει στο προσκήνιο, καθώς διεξάγονται οι δύο τελευταίες αγωνιστικές της League Phase, οι οποίες θα καθορίσουν την τελική κατάταξη των ομίλων. Παράλληλα, θα ξεκαθαρίσει ποιες εθνικές ομάδες θα συνεχίσουν στα playoffs, ποιες θα εξασφαλίσουν την άνοδο στην ανώτερη κατηγορία και ποιες θα υποβιβαστούν.

Αναμφίβολα, το ματς που ξεχωρίζει από το πρόγραμμα είναι αυτό ανάμεσα στην Ιταλία και τη Γαλλία. Οι δύο ομάδες διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο «Σαν Σίρο», με τους φιλοξενούμενους να βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση, καθώς προηγούνται στον 1ο όμιλο με 10 βαθμούς και τους αρκεί ακόμη και η ισοπαλία. Αντίθετα, η «σκουάντρα ατζούρα» βρίσκεται στους επτά βαθμούς και χρειάζεται πάση θυσία τη νίκη για να βελτιώσει τη θέση της.

Στα αγωνιστικά της Γαλλίας, ξεχωρίζει η απουσία του Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος δεν βρίσκεται στις επιλογές της ομάδας. Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα από τη χώρα του επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης κάνουν λόγο για προβληματική εκκίνηση στη σχέση του 27χρονου με τον Ζινεντίν Ζιντάν.

Στην άλλη αναμέτρηση του ίδιου ομίλου, η Τουρκία φιλοξενεί το Βέλγιο, το οποίο αναζητά ένα εκτός έδρας τρίποντο που θα του επιτρέψει να διατηρήσει τις ελπίδες του για παρουσία στα playoffs.

Στον 3ο όμιλο, η Ισπανία ταξιδεύει στην Τσεχία με στόχο να διευρύνει το απόλυτο των νικών της και να φτάσει στο 5/5. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Κροατία στο «Γουέμπλεϊ». Οι δύο εθνικές ομάδες συναντιούνται ξανά μετά τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη των «τριών λιονταριών» με 7-0 απέναντι στους Κροάτες.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα της Πέμπτης περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις για τους δύο ομίλους της League C.

Στον 1ο όμιλο, η Αλβανία του Πήλιου αντιμετωπίζει εντός έδρας τη Φινλανδία, θέλοντας να συνεχίσει με το απόλυτο των νικών της και να φτάσει στο 4/4. Στο άλλο παιχνίδι, η Λευκορωσία, η οποία βρίσκεται στη δεύτερη θέση, έχει θεωρητικά πιο εύκολη αποστολή απέναντι στο Σαν Μαρίνο.

Όσον αφορά τον 2ο όμιλο, η Κύπρος αντιμετωπίζει την Αρμενία, έχοντας ως στόχο να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα που θα την κρατήσει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Με επτά βαθμούς, η κυπριακή ομάδα βρίσκεται σε θέση που οδηγεί στα playoffs ανόδου και θέλει να διατηρήσει το προβάδισμά της.

Στην κορυφή του ίδιου ομίλου βρίσκεται το Μαυροβούνιο, το οποίο υποδέχεται τη Λετονία και αναζητά τη νίκη που θα το φέρει ακόμη πιο κοντά στην απ' ευθείας άνοδο.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα των αγώνων της Πέμπτης (12/11) στο Nations League:

League A - 1ος όμιλος

Τουρκία - Βέλγιο (19:00)

Ιταλία - Γαλλία (21:45)

League A - 3ος όμιλος

Τσεχία - Ισπανία (21:45)

Αγγλία - Κροατία (21:45)

League C - 1ος όμιλος

Αλβανία - Φινλανδία (21:45)

Σαν Μαρίνο - Λευκορωσία (21:45)

League C - 2ος όμιλος