Παναθηναϊκός: «Έπεσε» η ποινή στο ΑΣΕΑΔ, με κόσμο κόντρα στον Κολοσσό

Μετά το πέρας της περσινής σειράς των τελικών της Stoiximan GBL, ο Παναθηναϊκός είχε τιμωρηθεί με αποκλεισμό της έδρας του για τέσσερις αγωνιστικές, στο φετινό πρωτάθλημα.

Οι "πράσινοι" είχαν ασκήσει άμεσα έφεση, το ΑΣΕΑΔ όμως καθυστέρησε σε πολύ μεγάλο βαθμό να εκδικάσει την έφεση και να πάρει την οριστική του απόφαση.

Τελικά, με τον Παναθηναϊκό να έχει εκτίσει τις τρεις από τις τέσσερις αγωνιστικές της ποινής του, το ΑΣΕΑΔ γνωστοποίησε πως η ποινή "πέφτει" κατά μία και έτσι ο Κυριακάτικος αγώνας με τον Κολοσσό, στο Telekom Center Athens, θα πραγματοποιηθεί με την παρουσία οπαδών.