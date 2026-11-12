Παναθηναϊκός: «Έπεσε» η ποινή στο ΑΣΕΑΔ, με κόσμο κόντρα στον Κολοσσό

Η ποινή που είχε επιβληθεί στην ομάδα του «τριφυλλιού» μετά από τους περσινούς τελικούς με τον Ολυμπιακό, «έπεσε» κατά μία και έτσι το Telekom Center Athens την Κυριανή ανοίγει τις πύλες του για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα.

Γιάννης Κουβόπουλος

Παναθηναϊκός: «Έπεσε» η ποινή στο ΑΣΕΑΔ, με κόσμο κόντρα στον Κολοσσό
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Μετά το πέρας της περσινής σειράς των τελικών της Stoiximan GBL, ο Παναθηναϊκός είχε τιμωρηθεί με αποκλεισμό της έδρας του για τέσσερις αγωνιστικές, στο φετινό πρωτάθλημα.

Οι "πράσινοι" είχαν ασκήσει άμεσα έφεση, το ΑΣΕΑΔ όμως καθυστέρησε σε πολύ μεγάλο βαθμό να εκδικάσει την έφεση και να πάρει την οριστική του απόφαση.

Τελικά, με τον Παναθηναϊκό να έχει εκτίσει τις τρεις από τις τέσσερις αγωνιστικές της ποινής του, το ΑΣΕΑΔ γνωστοποίησε πως η ποινή "πέφτει" κατά μία και έτσι ο Κυριακάτικος αγώνας με τον Κολοσσό, στο Telekom Center Athens, θα πραγματοποιηθεί με την παρουσία οπαδών.

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