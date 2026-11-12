Η Παραολυμπιονίκης του μπότσια, ανοίγει την καρδιά της στην εκπομπή « Women OnSports » και μοιράζεται τις προκλήσεις, τις θυσίες, αλλά και τις ανεκτίμητες στιγμές μιας διαδρομής γεμάτης συγκινήσεις και διακρίσεις, εντός και εκτός γηπέδων.

Η Κατερίνα επιτελεί έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους στο μπότσια ως ramp operator του Γρηγόρη Πολυχρονίδη. Ο ρόλος της, τήν υποχρεώνει να αγωνίζεται έχοντας την πλάτη γυρισμένη στο γήπεδο, αλλά η τεράστια πλέον εμπειρία της τής επιτρέπει να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τι συμβαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Μαζί με τον συναθλητή της και σύζυγό της, Γρηγόρη Πολυχρονίδη, αποτελούν ένα θρυλικό και εξαιρετικά επιθετικό ζευγάρι του παγκόσμιου μπότσια, που δικαιώνεται μέσα από το αγωνιστικό ρίσκο. Αυτή η κοινή τους στρατηγική, τούς χάρισε ιστορικές ολυμπιακές στιγμές, μαζί έχουν ανέβει στο βάθρο σε όλους του Παραολυμπιακούς που έλαβαν μέρος, στέφθηκαν παγκόσμιοι πρωταθλητές, αμέτρητα είναι τα πανελλήνια, ευρωπαϊκά και παγκόσμια μετάλλια μα πάνω από όλα, το σημαντικότερο που μοιράζονται είναι ένα κοινό ταξίδι ζωής.

Το μπότσια είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής, στο οποίο απαιτείται να είσαι ταυτόχρονα γρήγορος και αποφασιστικός, καθώς ο αντίπαλος περιμένει να εκμεταλλευτεί το λάθος σου. Ο Γρηγόρης δεν έχασε χρόνο όταν γνώρισε την Κατερίνα, αλλά κι εκείνη, δεν μπορούσε να αντισταθεί. Η γνωριμία τους έφερε τα πάνω κάτω στη ζωή της, παράτησε την δουλειά της στην Ελβετία και τον ακολούθησε στην Ελλάδα.

Ένας «Έρωτας που ξεπερνά κάθε εμπόδιο», αυτός θα ήταν ο τίτλος που θα έβαζε στην ιστορία τους αν γινόταν ταινία. Το ζευγάρι μετρά 14 χρόνια ευτυχισμένης αθλητικής και οικογενειακής πορείας. Παρά τις καθημερινές δυσκολίες προσβασιμότητας, οι δυο τους παραμένουν ένα «τρελό ζευγάρι» που λατρεύει τα ταξίδια. «Μέχρι και σκι στα κατσάβραχα, έχουμε κάνει με τον Γρηγόρη» μας λέει και λάμπει το χαμόγελό της, το αμαξίδιο δεν αποτέλεσε ποτέ εμπόδιο στα σχεδιά τους και τα όνειρά τους.

Η Κατερίνα συνέχισε να σπάει τα στερεότυπα, επιλέγοντας συνειδητά να συνδυάσει τον πρωταθλητισμό με τη μητρότητα. Η κόρη τους, Βαλεντίνα, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους και τους ακολουθεί σε κάθε αγωνιστικό ταξίδι. Η ίδια ξεκαθαρίζει με ειλικρίνεια πως η απόφασή της να μην κάνει δεύτερο παιδί πηγάζει από την ανάγκη της να παραμείνει ο εαυτός της, αλλά και να είναι απόλυτα δοσμένη στην κόρη της.

Κλείνοντας, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα για την αλλαγή νοοτροπίας στην Ελλάδα, επισημαίνοντας με περηφάνια ότι η ελληνική κοινωνία έχει πλέον σταματήσει να βλέπει τα άτομα με αναπηρία με οίκτο. Μια συνέντευξη, που αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει αγάπη και θέληση, η λέξη «όχι» απλά εξαφανίζεται.

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Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη στο βίντεο. Πόσο απαιτητικό σπορ είναι το μπότσια, πόσες ώρες προπόνησης απαιτούνται και ποια είναι τα μυστικά του; Ποιο είναι το πιο τρελό ταξίδι που έχει κάνει το ζευγάρι; Ποια ειναι τα σχέδιά τους για το μέλλον...