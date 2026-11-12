Πέπε Μελ: Ευχάριστα νέα για τον πρώην προπονητή του ΟΦΗ - Ξύπνησε και μιλάει

Ενθαρρυντικά είναι τα τελευταία νέα για την κατάσταση της υγείας του Πέπε Μελ, με τον άλλοτε προπονητή του ΟΦΗ να παρουσιάζει σημάδια σημαντικής βελτίωσης μετά την περιπέτεια που πέρασε.

Ο 63χρονος Ισπανός τεχνικός είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο την 1η Νοεμβρίου και παρέμενε σε καταστολή. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής «eldesmarque», η πορεία της υγείας του παρουσιάζει θετική εξέλιξη, καθώς έχει πλέον ανακτήσει τις αισθήσεις του.

Μάλιστα, ο Πέπε Μελ έχει αρχίσει να επικοινωνεί, αναγνωρίζει κανονικά τα μέλη της οικογένειάς του και μπορεί να κινεί τόσο τα χέρια όσο και τα πόδια του, στοιχεία που προκαλούν αισιοδοξία για τη συνέχεια.

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, πάντως, η περιπέτειά του δεν έχει ολοκληρωθεί. Οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν την ύπαρξη συγγενούς δυσπλασίας, η οποία συνδέεται με το περιστατικό, με αποτέλεσμα να κρίνεται απαραίτητη μία ακόμη χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπισή της.

Η ανακοίνωση της οικογένειας του Πέπε Μελ

Την ευχάριστη εξέλιξη επιβεβαίωσε και η οικογένεια του Ισπανού προπονητή, η οποία προχώρησε σε σχετική ενημέρωση μέσω της Ρεάλ Μπέτις, ευχαριστώντας παράλληλα τον ποδοσφαιρικό κόσμο για τη συμπαράσταση που έχει εκφράσει όλες αυτές τις ημέρες.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει: «Η οικογένεια του Πέπε Μελ ενημερώνει ότι, κατά τη διάρκεια της σημερινής (σ.σ. χθεσινής) ημέρας και μετά τη διακοπή της καταστολής, ο Πέπε ξύπνησε και παρουσίασε σημάδια θετικής εξέλιξης. Θα συνεχίσει να προετοιμάζεται προκειμένου να υποβληθεί εκ νέου σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση της συγγενούς δυσπλασίας που προκάλεσε το γνωστό περιστατικό.

Η οικογένεια επιθυμεί, με την ευκαιρία αυτή, να ευχαριστήσει για τις εκδηλώσεις αγάπης ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο και ιδιαίτερα την Μπέτις και τους φιλάθλους της. Θα συνεχίσει να παλεύει. Δόξα τω Θεώ!».

Η προπονητική διαδρομή του Πέπε Μελ

Ο Πέπε Μελ παραμένει χωρίς ομάδα από τον περασμένο Μάρτιο, έχοντας διαγράψει μία μακρά πορεία στους πάγκους αρκετών συλλόγων.

Ανάμεσα στις ομάδες που έχει προπονήσει ξεχωρίζουν η Ρεάλ Μπέτις, με την οποία συνδέθηκε ιδιαίτερα στην Ισπανία, αλλά και ο ΟΦΗ, από τον οποίο πέρασε και άφησε το δικό του αποτύπωμα.

Στη διάρκεια της καριέρας του εργάστηκε επίσης στις Μέριδα, Μούρθια, Τενερίφη, Αλαβές, Πόλι Εχίδο, Ράγιο Βαγιεκάνο, Γουέστ Μπρομ, Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, Λας Πάλμας, Μάλαγα και Αλμερία. Τελευταίος σταθμός της προπονητικής του διαδρομής ήταν η Ιτιχάντ Ταγγέρης στο Μαρόκο.

Πλέον, το ενδιαφέρον όλων βρίσκεται στην πορεία της αποκατάστασής του, με τα πρώτα θετικά σημάδια να γεμίζουν αισιοδοξία την οικογένειά του και τον ποδοσφαιρικό κόσμο.