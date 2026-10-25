Η πρωταθλήτρια του άλματος σε ύψος Τατιάνα Γκούσιν, μια αθλήτρια-πρότυπο που αποδεικνύει ότι η κορυφή θέλει θυσίες, αλλά πάνω από όλα αυθεντικότητα, ανοίγει την καρδιά της στο νέο επεισόδιο της εκπομπής “ Women On Sports ”.

«Έχω πείσμα, έχω άχτι. Έχω χάσει δύο Ολυμπιακούς λόγω τραυματισμών, αλλά το κορμί μου έχει να δώσει ακόμα», μας λέει. Μετά από μια δύσκολη χρονιά με ελάχιστους αγώνες, έχει εντοπίσει το πρόβλημα που είχε στο πέλμα της και παλεύει “πόντο-πόντο” για επανέλθει σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς.

Η προπονήτριά της, Ιωάννα Σιώμου, την περιγράφει ως μια αθλήτρια γεμάτη σεβασμό, που θέλει πάντα να προσφέρει το καλό και θυμάται με χαμόγελο πως η Τατιάνα ήταν η πρώτη αθλήτρια που έβαλε μουσική στο προπονητήριο επιστρέφοντας από τις ΗΠΑ, κάτι που τάραξε την μέχρι τότε ρουτίνα όλων, αλλά τελικά άρεσε και έμεινε.

«Δεν ήξερα τι τα χρειαζόμαστε τα λεφτά»

Η διαδρομή της Γκούσιν είναι ένα μάθημα επιβίωσης και έμπνευσης. Μεγάλωσε σε μια φάρμα στη Μολδαβία με τη γιαγιά και τον παππού, όπως συνηθιζόταν τότε, καθώς οι γονείς αναζητούσαν δουλειά σε άλλες χώρες. Γνώρισε καλά - καλά τη μητέρα της στα οκτώ χρόνια της, όταν την έφερε μαζί της στην Ελλάδα και θυμάται ότι δεν καταλάβαινε την αξία των χρημάτων, ούτε δεχόταν ότι δεν μπορεί να βγαίνει έξω από το σπίτι για να παίξει!

Η Τατιάνα για να ακολουθήσει τα όνειρά της, δεν δίστασε να κάνει κάθε είδους δουλειά, από νύχια, personal training και γραμματεία, μέχρι social media design και... μπογιατζής, πριν η πολύτιμη παρέμβαση του Γιώργου Πομάσκι της εξασφαλίσει την πρώτη χορηγία. Στη συνέχεια εντάχθηκε σε πρόγραμμα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, κι έτσι δεν χρειαζόταν πλέον να δουλεύει. Ξεχωριστό σταθμό στη ζωή της αποτέλεσε η εργασία της σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, όπου μαγεύτηκε από τις ιστορίες των ανθρώπων, σε βαθμό που σήμερα σκέφτεται να δημιουργήσει μια ιδανική δομή για την τρίτη ηλικία.

Η Τατιάνα συνδυάζει τον πρωταθλητισμό με τον ρόλο της influencer, διατηρώντας πάντα την αυθεντικότητά της. Στο βίντεο μοιράζεται αστείες ιστορίες, όπως τα πειράγματα στον Εμμανουήλ Καραλή, τον οποίο ξέρει από 9 χρονών και αποκαλεί ακόμα “Μανωλάκη”. Όταν σβήνουν τα φώτα των προπονήσεων, αποκαλύπτει μια άλλη, ήρεμη πλευρά της, γεμάτη διάβασμα, ζωγραφική και πλέξιμο.

Μια απολαυστική συνέντευξη με μια γυναίκα που αποδεικνύει ότι η κορυφή κατακτιέται με επιμονή και πείσμα, όποιο κι αν είναι το τίμημα.