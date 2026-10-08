Στο νέο επεισόδειο του Women On Sports η κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια της σκοποβολής Εμμανουέλα Κατζουράκη αποκαλύπτει τα μυστικά του σκητ και τις προκλήσεις του πρωταθλητισμού. Η 5η Ολυμπιονίκης του Παρισιού μοιράζεται τη γεμάτη απαιτήσεις καθημερινότητά της, ανάμεσα σε προπόνηση που φτάνει τις 400 βολές (!), το πτυχίο στην Φαρμακευτική, αλλά και τα χιλιόμετρα που κάνει για να τα προλάβει όλα.

Η Εμμανουέλα καταφέρνει να συνδυάζει τον απαιτητικό πρωταθλητισμό με το πτυχίο της στη Φαρμακευτική. Δηλώνει ψύχραιμη, αλλά παραδέχεται με χιούμορ ότι φοβάται μήπως οι δικοί της άνθρωποι πουν το αντίθετο. Στην προσωπική της ζωή, εξομολογείται ότι χρειάζεται κατανόηση από τον σύντροφό της, καθώς τα ταξίδια και οι υποχρεώσεις είναι αμέτρητες. Καταρρίπτει μάλιστα το στερεότυπο γύρω από το άθλημα, τονίζοντας πως η σκοποβολή ταιριάζει τελικά περισσότερο στις γυναίκες.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θέτει ξεκάθαρα τον επόμενο μεγάλο της στόχο. Είναι αποφασισμένη να δουλέψει όσο σκληρά χρειάζεται προκειμένου να διακριθεί στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες. Στο κλείσιμο, η κουβέντα χαλαρώνει με τη μαγειρική, όπου αποκαλύπτει ότι το μόνο που δεν πετυχαίνει είναι τα αυγά ποσέ, πριν η Έλενα Μπουζαλά δοκιμάσει και η ίδια τις ικανότητές της στο σκητ, σπάζοντας τελικά ένα πιάτο!

Τα βασικά του σκητ

Με τρομερή υπομονή η Εμμανουέλα Kατζουράκη μας εξήγησε την πολυπλοκότητα του αγωνίσματος του σκητ, τη δομή του όπλου, το βάρος του, τη σύνθεση των φυσιγγίων, αλλά και την αρχική ταχύτητα του δίσκου που αγγίζει τα 90 χιλιόμετρα την ώρα! Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο, ωστόσο, είναι ο χρόνος αντίδρασης: ο σκοπευτής έχει μόλις 3 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που θα βγει ο στόχος για να τον πετύχει. Όπως εξομολογείται η ίδια, σε αυτό το ελάχιστο διάστημα, η διαχείριση του στρες και η αυτοσυγκέντρωση είναι το παν. «Καμία φορά δεν βλέπω το πιάτο, αλλά όλα γίνονται αυτόματα πια», αναφέρει, συμπληρώνοντας ότι έχει «φάει πολλές φορές τα μούτρα της» στην προπόνηση μέχρι να βρει το ιδανικό αγωνιστικό της στυλ.