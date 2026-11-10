Στη Γερμανία μπορείς να πάρεις τρεις ημέρες πληρωμένη άδεια για να παίξεις GTA 6

Αν χρειάζεσαι μια καλή δικαιολογία για να εξαφανιστείς από τη δουλειά όταν κυκλοφορήσει το GTA 6, οι Γερμανοί έχουν ήδη βρει τη λύση. Και μάλιστα δεν χρειάζεται να χαλάσεις ούτε μία ημέρα από την κανονική άδειά σου.

Μια ιδιαίτερη πρωτοβουλία στη Γερμανία δίνει τη δυνατότητα σε gamers να εξασφαλίσουν τρεις ημέρες άδειας μετ' αποδοχών, με αφορμή την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου Grand Theft Auto 6. Όχι, δεν πρόκειται για κάποιο αστείο που κυκλοφορεί στο Reddit, αλλά για ένα πραγματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο αξιοποιεί έναν θεσμό που υπάρχει ήδη στη χώρα.

Ονομάζεται Bildungsurlaub και επιτρέπει σε εργαζομένους να απουσιάσουν από την εργασία τους με πληρωμένη άδεια, προκειμένου να συμμετάσχουν σε πιστοποιημένα εκπαιδευτικά σεμινάρια. Αυτή τη φορά, όμως, το αντικείμενο είναι αρκετά διαφορετικό από τα συνηθισμένα.

Το πρόγραμμα έχει τον τίτλο «Open World Games: Lessons from a Digital World» και θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως τις 20 Νοεμβρίου, με κόστος συμμετοχής 119 ευρώ. Στο επίκεντρό του βρίσκονται τα open world videogames, με το GTA 6 να έχει φυσικά πρωταγωνιστικό ρόλο.

Δεν είναι απλώς τρεις ημέρες gaming

Προφανώς, οι συμμετέχοντες δεν θα περάσουν 72 ώρες μπροστά από μια οθόνη κλέβοντας αυτοκίνητα, προκαλώντας χάος στους δρόμους και προσπαθώντας να ξεφύγουν από την αστυνομία του Los Santos. Τουλάχιστον όχι αποκλειστικά.

Η εκπαιδευτική προσέγγιση περιλαμβάνει δραστηριότητες και ανάλυση της εμπειρίας των παικτών, με επίκεντρο τη δυναμική των open world παιχνιδιών. Η θεματολογία καλύπτει την αφήγηση, την ψηφιακή κουλτούρα, τη δημιουργικότητα, την ομαδική εργασία και τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται κοινότητες γύρω από ένα videogame.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης σε στοιχεία όπως τα Easter Eggs και οι κρυφές ανακαλύψεις, τα οποία κάνουν τον ψηφιακό κόσμο πιο ζωντανό και ενθαρρύνουν την εξερεύνηση και την αλληλεπίδραση μεταξύ των παικτών.

Με άλλα λόγια, θα μπορείς να εξηγήσεις στον προϊστάμενό σου ότι δεν περνάς απλώς την ώρα σου στο GTA 6, αλλά μελετάς τη σύγχρονη ψηφιακή κουλτούρα. Καθόλου άσχημο επιχείρημα.

Το ενδιαφέρον είναι ήδη τεράστιο

Αν σκέφτεσαι να μετακομίσεις προσωρινά στη Γερμανία για να εκμεταλλευτείς την ευκαιρία, υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Το πρόγραμμα διαθέτει μόλις 60 θέσεις και, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, όλες είχαν ήδη καλυφθεί όταν έγινε γνωστή η είδηση. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να υπάρξουν επιπλέον συμμετοχές.

Εμείς, πάντως, θα θέλαμε να δούμε την ίδια πρωτοβουλία και στην Ελλάδα. Γιατί αν υπάρχει κάτι που αξίζει να αναγνωριστεί ως εκπαιδευτική δραστηριότητα, αυτό είναι σίγουρα η εξοικείωση με τον κόσμο του GTA 6.