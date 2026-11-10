Nations League: Χωρίς Τζάκα η Ελβετία λόγω τραυματισμού στη γάμπα

Ο Γκρανίτ Τζάκα δεν θα αγωνιστεί στα δύο τελευταία παιχνίδια της Ελβετίας για τον 1ο όμιλο της League B του Nations League, απέναντι στη Σλοβενία και τη Σκωτία, καθώς υπέστη τραυματισμό στη γάμπα, όπως ανακοίνωσε η ελβετική ομοσπονδία ποδοσφαίρου.

Ο 34χρονος μέσος είχε επιστρέψει στις κλήσεις του Μουράτ Γιακίν, έχοντας απουσιάσει από τις αναμετρήσεις του Οκτωβρίου με τη Σκωτία, τη Σλοβενία και τη Βόρεια Μακεδονία, μετά την παραδοχή του ότι το 2022 είχε προμηθευτεί πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά της COVID-19.

Ωστόσο, η εθνική ομάδα γνωστοποίησε ότι ο Τζάκα, ο οποίος έχει καταγράψει 152 συμμετοχές με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, τέθηκε εκτός αποστολής λόγω του τραυματισμού του. Έτσι, θα χάσει τον αγώνα της Παρασκευής με τη Σλοβενία στο Μάριμπορ, καθώς και την εντός έδρας αναμέτρηση της Δευτέρας με τη Σκωτία, στο Σεν Γκάλεν.

«Ο Γκρανίτ Τζάκα αποχωρεί από την προετοιμασία της εθνικής ομάδας της Ελβετίας λόγω τραυματισμού στη γάμπα», ανέφερε η ανακοίνωση.