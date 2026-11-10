Ο «Εκτελεστής» Παυλίδης είναι ο 3ος κορυφαίος σκόρερ στην Ευρώπη - Ποιοι δύο είναι μπροστά του

Ασταμάτητος Βαγγέλης Παυλίδης σκοράρει κατά ριπάς και βρίσκεται πίσω μόνο από τον Ραφίνια και τον Εμπαπέ 

Ο «Εκτελεστής» Παυλίδης είναι ο 3ος κορυφαίος σκόρερ στην Ευρώπη - Ποιοι δύο είναι μπροστά του
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Ο Βαγγέλης Παυλίδης συνεχίζει ολοταχώς το «καυτό» ξεκίνημά του στη σεζόν και με το buzzer beater που πέτυχε απέναντι στην Εστρέλα για να δώσει την εκτός έδρας νίκη με 3-2 στη Μπενφίκα, έφτασε τα 11 γκολ σε ισάριθμους αγώνες και έγινε ο 3ος κορυφαίος σκόρερ στην Ευρώπη.

Ο Ραφίνια με 15 γκολ σε 11 αγώνες με την Μπαρτσελόνα βρίσκεται στην πρώτη θέση, ενώ ακολουθεί ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος σκόραρε στην νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης με 3-0 επί της Βαλένθια και πλέον μετρά 13 τέρματα σε 12 συμμετοχές.

Στη 10η θέση της λίστας βρίσκεται ο Γκουστάβο Βαρέλα, ο γιος του πρώην κεντρικού αμυντικού του ΠΑΟΚ που πρόσφατα κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Πορτογαλίας, έχοντας βρει δίχτυα 9 φορές σε δέκα αναμετρήσεις με τη φανέλα της Μόντσα.

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