Εθνική Ελπίδων: Έφτασε στο Ρέκιαβικ και προετοιμάζεται για την πρώτη «μάχη» με την Ισλανδία

Η Εθνική Ελπίδων αντιμετωπίζει στο Ρέκιαβικ την Ισλανδία για την πρώτη αναμέτρηση των μπαράζ για τα τελικά του EURO U21 του 2027

Εθνική Ελπίδων: Έφτασε στο Ρέκιαβικ και προετοιμάζεται για την πρώτη «μάχη» με την Ισλανδία
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Στο Ρέκιαβικ της Ισλανδίας βρίσκεται από το βράδυ της Δευτέρας (09/11) η Εθνική Ελπίδων για την πρώτη κρίσιμη «μάχη» στο πλαίσιο των μπαράζ για τα τελικά του EURO U21 του 2027.

Η αποστολή της Εθνικής πέταξε με τσάρτερ και θα κάνει εκεί την προετοιμασία της για τον αγώνα, με τον Γιάννη Ταουσιάνη να προχωρά σε μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής αφήνοντας τον Νικολάου εκτός και στη θέση του πήρε τον Προδρομίτη.

Από εκεί και πέρα οι εκλεκτοί του Γιάννη Ταουσιάνη είναι οι: Μοναστηρλής, Μπότη, Κακαδιάρης, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Κεραμίτσης, Κάτρης, Προδρομίτης, Κωστούλας, Άλεν, Φίλων, Μπακούλας, Κοντούρης, Αλμύρας, Γκούμας, Μπρέγκου, Μουζακίτης, Καλοσκάμης, Παπακανέλλος, Κούτσιας, Ράλλης, Μύθου, Κυριόπουλος, Θεοδοσουλάκης, Πνευμονίδης, Σμυρλής.

https://www.instagram.com/p/DfhwCAaCOAN/
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