Η συγγνώμη του Ντοκ Ρίβερς στον Γιάννη Αντετοκούνμπο για τα προσβλητικά σχόλιά του

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ESPN ο Ρίβερς ένιωσε άσχημα που σχολίασε το IQ του Αντετοκούνμπο και απολογήθηκε στον Greek Freak με προσωπικό μήνυμα 

Η συγγνώμη του Ντοκ Ρίβερς στον Γιάννη Αντετοκούνμπο για τα προσβλητικά σχόλιά του
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Πριν από μερικές ημέρες, ο πρώην προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς και του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Ντοκ Ρίβερς, είχε κάνει προσβλητικά σχόλια για τον Greek Freak λέγοντας μεταξύ άλλων πως το μπασκετικό IQ του είναι πολύ χαμηλό.

Μετά τη νίκη των Χιτ επί των Σακραμέντο Κίνγκς δημοσιογράφοι ζήτησαν από τον Γιάννη να τοποθετηθεί αναφορικά με την αρνητική κριτική που του άσκησε ο Ρίβερς, με τον Έλληνα σουπερσταρ να δηλώνει άγνοια για τα σχόλια του πρώην προπονητή του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ Μαρκ Σπίαρς στο ESPN, ο Ντοκ Ρίβερς ένιωσε πολύ άσχημα για όσα είπε και απολογήθηκε στον Γιάννη με προσωπικό μήνυμα.

“Είπε ότι έστειλε μήνυμα στον Γιάννη και του εξήγησε κάποια πράγματα. Ένα από τα πράγματα που είπε ο Ντοκ ήταν ότι ο Γιάννης δεν ήταν εύκολος στην προπονητική. Και μου είπε “αυτό δεν είναι προσβολή, οι σούπερ σταρ είναι δύσκολοι στην προπονητική”. Ξέρεις, ο ΛεΜπρόν είναι δύσκολος στην προπονητική, ο Λούκα είναι δύσκολος στην προπονητική. Είπε ότι ήταν στην πραγματικότητα κομπλιμέντο”, ανέφερε στο αμερικανό κανάλι.

Και συνέχισε: “Αμφισβητώντας το μπασκετικό IQ του Γιάννη, ο Ντοκ παραδέχτηκε ότι εκεί έκανε λάθος. Είπε ότι στην πραγματικότητα ήθελε να πει ότι η αίσθηση του παιχνιδιού ήταν κάτι για το οποίο ήθελε να μιλήσει, όχι το IQ. Είπε ότι ένιωθε πολύ άσχημα που ανέφερε ακόμη και το IQ κάποιου με οποιονδήποτε τρόπο και ζήτησε συγγνώμη γι’ αυτό σε ένα μήνυμα”.

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Η συγγνώμη του Ντοκ Ρίβερς στον Γιάννη Αντετοκούνμπο για τα προσβλητικά σχόλιά του

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