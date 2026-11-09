Η απάντηση του Αντετοκούνμπο στον Ντοκ Ρίβερς: «Είναι τρελό, ρώτησε αυτόν γιατί το είπε»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φαίνεται πως δεν γνώριζε για τις δηλώσεις του Ντοκ Ρίβερς και σοκαρίστηκε όταν έμαθε πως ο πρώην προπονητής του μίλησε για τον ίδιο με αυτά τα λόγια 

Η απάντηση του Αντετοκούνμπο στον Ντοκ Ρίβερς: «Είναι τρελό, ρώτησε αυτόν γιατί το είπε»
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Ο Ντοκ Ρίβερς πριν από μερικές ημέρες προχώρησε σε αμφιλεγόμενες δηλώσεις για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που σήκωσαν θύελλα αντιδράσεων στο ΝΒΑ, σχολιάζοντας το μπασκετικό IQ του Greek Freak, χαρακτηρίζοντάς το ως «χαμηλό».

Μετά τη νίκη των Μαϊάμι Χιτ επί των Σακραμέντο Κίνγκς με 114-108 και το όγδοο double - double του Γιάννη σε 10 αγώνες στο ΝΒΑ, ο Έλληνας σουπερσταρ κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του παλιού του προπονητή.

Μάλιστα, από την αντίδρασή του φαίνεται πως ο Γιάννης δεν γνώριζε για τα σχόλια του Ρίβερς και ενημερώθηκε από τον δημοσιογράφο που του μετέφερε τις δηλώσεις του άλλοτε προπονητή του.

Αναλυτικά, η δήλωσή του Greek Freak

“Ωω, θεέ μου. Πρώτα απ’ όλα δεν είναι προπονητής μου. Ο προπονητής μου είναι ο Έρικ Σπόλστρα. Είναι προπονητής που δούλεψα μαζί του στο παρελθόν. Μένω άφωνος. Έκανε αυτές τις δηλώσεις σήμερα; Πρέπει να πας να τον ρωτήσεις γιατί ένιωσε αυτό. Αυτό είναι δικό του θέμα, όχι δικό μου. Πρέπει να εστιάσω στην ομάδα μου και σε αυτό που πρέπει να κάνω. Θεέ μου, αυτό είναι τρελό.

Μην αφήσεις ποτέ την πικρία και την μικροπρέπεια να μπουν μπροστά από τους στόχους και τα όνειρά σου, φίλε. Για κάθε αθλητή εκεί έξω, μην αφήσεις ποτέ αυτό να συμβεί. Αυτό είναι τρελό, αλλά πρέπει να τον ρωτήσεις γιατί είπε αυτά που είπε. Όχι εμένα”.

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