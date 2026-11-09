Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ξεπέρασε τον Λάρι Μπερντ στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ στο ΝΒΑ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να γράφει με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία του ΝΒΑ και να καταγράφει σημαντικές διακρίσεις, αυτή τη φορά προσπερνώντας τον Λάρι Μπερντ στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ της λίγκας.

Ο Greek Freak ήταν καθοριστικός στη νίκη των Χιτ απέναντι στους Κίνγκ με 114-108, σημειώνοντας 29 πόντους, 14 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Με αυτή του την εμφάνιση έφτασε τους 21.806 πόντους στην καριέρα του στο NBA και ανέβηκε στην 40ή θέση της ιστορικής κατάταξης των σκόρερ, αφήνοντας πίσω του τον θρύλο των Μπόστον Σέλτικς, Λάρι Μπερντ.

Παράλληλα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε μόλις ο 6ος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που έχει σημειώσει περισσότερους από 20.000 πόντους, περισσότερα από 9.000 ριμπάουντ, 4.000 ασίστ, 1.000 κλεψίματα και 1.000 μπλοκ.

Με αυτή την επίδοση ο Greek Freak συγκαταλέγεται σε ένα κλειστό κλαμπ μαζί με τους ΛεΜπρόν Τζέιμς, Τιμ Ντάνκαν, Κέβιν Γκαρνέτ, Κάρλ Μαλόουν και τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ