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Αντίπαλοι ΑΕΚ: Θλάση ο Λεάο στην Γαλατάσαραϊ - Αμφίβολος για Νέα Φιλαδέλφεια

Πλήγμα με τον Ραφαέλ Λεάο προέκυψε για τη Γαλατάσαραϊ, καθώς ο Πορτογάλος εξτρέμ αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από την αναμέτρηση με την Αμέντσπορ.

Αντίπαλοι ΑΕΚ: Θλάση ο Λεάο στην Γαλατάσαραϊ - Αμφίβολος για Νέα Φιλαδέλφεια
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Ο διεθνής άσος ξεκίνησε ιδανικά το παιχνίδι, βρίσκοντας δίχτυα μόλις στο 7ο λεπτό και ανοίγοντας το σκορ για την ομάδα του. Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, καθώς στο 50' ένιωσε ενοχλήσεις και δεν κατάφερε να συνεχίσει, με αποτέλεσμα να αντικατασταθεί αναγκαστικά.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θλάση στον οπίσθιο μηριαίο, εξέλιξη που προκαλεί προβληματισμό στις τάξεις της Γαλατάσαραϊ ενόψει της συνέχειας. Μάλιστα, η συμμετοχή του στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, στις 8 Δεκεμβρίου στη Νέα Φιλαδέλφεια, βρίσκεται πλέον στον «αέρα».

Υπενθυμίζεται πως η Γαλατάσαραϊ επένδυσε το περασμένο καλοκαίρι το ποσό των 38 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Λεάο. Μέχρι στιγμής, ο Πορτογάλος μετρά δύο γκολ και μία ασίστ σε 11 συμμετοχές με τη φανέλα της τουρκικής ομάδας.

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