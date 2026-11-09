To ΜΠΙΦ S2E24: Η απόδραση του Παναθηναϊκού, το «Χ» στο Φάληρο και το… μπιφ της διαιτησίας
Μια ακόμα εβδομάδα και ένα ακόμα ΜΠΙΦ σε ποδόσφαιρο μπάσκετ και αμφισβητούμενες φάσεις.
Με τον… καλύτερο τρόπο για ΜΠΙΦ ξεκίνησε η εβδομάδα με τις διαιτησίες της SuperLeague να είναι στο προσκήνιο.
Ο Παναθηναϊκός απέδρασε με τον Καλάμπρια στις καθυστερήσεις από το «Καυταντζόγλειο», στο Φάληρο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ μοιράστηκαν τα πάντα, ενώ στη Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ έκανε την ανατροπή.
Κοινός παρονομαστής οι διαιτητές… Παράπονα, παράγκες, γραφικότητες και όλα τα σχετικά στο ΜΠΙΦ που έρχεται.
Δύο ακριβώς.