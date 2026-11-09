Μια ακόμα εβδομάδα και ένα ακόμα ΜΠΙΦ σε ποδόσφαιρο μπάσκετ και αμφισβητούμενες φάσεις.

Με τον… καλύτερο τρόπο για ΜΠΙΦ ξεκίνησε η εβδομάδα με τις διαιτησίες της SuperLeague να είναι στο προσκήνιο.

Ο Παναθηναϊκός απέδρασε με τον Καλάμπρια στις καθυστερήσεις από το «Καυταντζόγλειο», στο Φάληρο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ μοιράστηκαν τα πάντα, ενώ στη Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ έκανε την ανατροπή.

Κοινός παρονομαστής οι διαιτητές… Παράπονα, παράγκες, γραφικότητες και όλα τα σχετικά στο ΜΠΙΦ που έρχεται.

Δύο ακριβώς.

Συντονιστείτε…