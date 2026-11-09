«Πολεμιστής της απελευθέρωσης» - Νέο «χτύπημα» του Παναθηναϊκού με τον Καλάμπρια αλά One Piece
Η πράσινη ΠΑΕ βρίσκεται σε mood νίκης και πανηγύρισε το «διπλό» στο Καυτανζόγλειο με μια ανάρτηση αφιερωμένη στον μεγάλο πρωταγωνιστή, Ντάβιντε Καλάμπρια
Ο Παναθηναϊκός πήρε σπουδαίο διπλό απέναντι στον Ηρακλή στο «Καυτανζόγλειο» με τον Ντάβιντε Καλάμπρια να μετατρέπεται σε ήρωας, μετά το εύστοχο πέναλτι στις καθυστερήσεις του αγώνα, για να γράψει το τελικό 1-2 και να δώσει τη νίκη στο «τριφύλλι».
Ο Ιταλός δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού πανηγύρισε με μια χαρακτηριστική πόζα που πραγματοποιεί ο πρωταγωνιστής του δημοφιλούς anime, «One Piece», Monkey D Luffy, κρύβοντας το πρόσωπό του με τα χέρια του, ενώ παράλληλα γελάει.
Έτσι, η «πράσινη» ΠΑΕ έκανε μια ανάρτηση σε στιλ anime με τη χαρακτηριστική πόζα του Καλάμπρια και δίπλα την αυθεντική πόζα από τον πρωταγωνιστή της ιαπωνικής σειράς κινουμένων σχεδίων.
«Πολεμιστής της απελευθέρωσης» έγραφε η λεζάντα της ανάρτησης.