Εθνική Ελλάδας: Χαμόγελα στην πρώτη συγκέντρωση - Η επιστροφή Μπακασέτα, οι παρουσίες που ξεχώρισαν

Οι διεθνείς άρχισαν να μπαίνουν σε ρυθμούς Εθνικής, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να προετοιμάζεται για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ, στις 13 Νοεμβρίου, αλλά και για την αναμέτρηση με τη Σερβία, που θα διεξαχθεί στις 16 του μήνα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Η ΕΠΟ έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες από την άφιξη των ποδοσφαιριστών, με το ευχάριστο κλίμα να είναι εμφανές. Ο Παναγιώτης Ρέτσος έφτασε με χαμόγελο, ενώ την προσοχή τράβηξαν και οι Χαράλαμπος Κωστούλας και Ανδρέας Τετέι με τις ενδυματολογικές τους επιλογές.

Το πρόσωπο που συγκέντρωσε, πάντως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον ήταν ο Τάσος Μπακασέτας. Ο αρχηγός της «γαλανόλευκης» επιστρέφει στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μετά την απουσία του από τις τέσσερις πρώτες αναμετρήσεις της ομάδας στο Nations League. Έχοντας πλέον επιστρέψει σε αγωνιστική δράση με τον ΑΠΟΕΛ, είναι ξανά διαθέσιμος για τις ανάγκες της Εθνικής.

Από τις υπόλοιπες παρουσίες που ξεχώρισαν ήταν εκείνη του Παντελή Χατζηδιάκου, ο οποίος εμφανίστηκε φορώντας μπλούζα με αναφορά στον θρυλικό Ντιέγκο Μαραντόνα. Παράλληλα, ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε τη συνάντηση του Φώτη Ιωαννίδη με τον Δημήτρη Γιαννούλη, ενώ σε εξαιρετική διάθεση ήταν και ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, υποδεχόμενος τους ποδοσφαιριστές του.

https://www.instagram.com/p/DfhHQwKiCgz/

Σημαντικές είναι και οι επιστροφές στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Ο Χατζηδιάκος βρίσκεται ξανά στις επιλογές λόγω του τραυματισμού του Γιάννη Μιχαηλίδη, ενώ ο Δημήτρης Γιαννούλης επανέρχεται μετά την απουσία του από τα προηγούμενα τέσσερα παιχνίδια εξαιτίας τραυματισμού.

Παράλληλα, στη διάθεση του Γιοβάνοβιτς βρίσκεται και ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπισε το προηγούμενο διάστημα στη Γουέστ Χαμ. Στις επιστροφές συγκαταλέγεται, τέλος, και εκείνη του Λάζαρου Ρότα, ενισχύοντας τις διαθέσιμες λύσεις για τις δύο απαιτητικές αναμετρήσεις που ακολουθούν.