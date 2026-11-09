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Μπαρτσελόνα: Πολλά τα προβλήματα πριν τον Παναθηναϊκό - Τα δεδομένα για Πάντερ

Αυξάνονται τα προβλήματα για την Μπαρτσελόνα ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό AKTOR (13/11, 21:15) για την 11η αγωνιστική της EuroLeague.

Ηλίας Λαλιώτης

Μπαρτσελόνα: Πολλά τα προβλήματα πριν τον Παναθηναϊκό - Τα δεδομένα για Πάντερ
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Η Μπαρτσελόνα έρχεται στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό AKTOR την ερχόμενη Παρασκευή (13/11, 21:15), στο «Telekom Center Athens», για την 11η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Αλεξάντερ Σέκουλιτς βλέπει την ομάδα του να βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, ωστόσο έχει να αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα.

Ο Κέβιν Πάντερ υπέστη διάστρεμμα, ενώ ο Τόσαν Εβμπουόμουαν τραυματίστηκε στα πλευρά στον αγώνα με την Μπρεογκάν για το ισπανικό πρωτάθλημα, όπου οι Μπλαουγκράνα επικράτησαν με 99-91. Η συμμετοχή τους στο παιχνίδι με το Τριφύλλι θεωρείται αμφίβολη αυτή τη στιγμή και τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσει οριστικά.

Εκτός αγωνιστικής δράσης βρίσκεται σίγουρα ο Γιοάν Μακουντού, λόγω τραυματισμού στο γόνατο. Παράλληλα, αμφίβολη είναι και η παρουσία των Χουάν Νούνιες και Ουμότζα Γκίμπσον, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα στον αστράγαλο και στο γόνατο, αντίστοιχα.

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