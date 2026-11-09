Ο Μπάρναμπας Βάργκα αναδείχθηκε MVP της ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό και μίλησε στο ΑΕΚ TV για τη νίκη, το γκολ που πέτυχε και την προσωπική του κατάσταση.

Η ΑΕΚ κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Λεβαδειακού, επικρατώντας με 2-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ και προερχόταν από την απαιτητική αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ένωση πήρε ένα σημαντικό τρίποντο πριν από τη διακοπή, με τους δύο επιθετικούς της να κάνουν τη διαφορά.

Ο Λούκα Γιόβιτς και ο Μπαρνάμπας Βάργκα χρειάστηκαν μόλις τέσσερα λεπτά για να ανατρέψουν το αποτέλεσμα. Ο Σέρβος ισοφάρισε με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 51ο λεπτό, ενώ στο 55' ο Ούγγρος φορ, με κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, διαμόρφωσε το τελικό 2-1. Αυτή ήταν η τέταρτη φορά που οι δύο επιθετικοί βρίσκουν δίχτυα στο ίδιο παιχνίδι με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Βάργκα αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της Ένωσης, μέσα από την ψηφοφορία των μελών της επίσημης κοινότητας της ΠΑΕ ΑΕΚ στο Viber.

Κατά την παραλαβή του βραβείου του, ο 32χρονος επιθετικός μίλησε στο ΑΕΚ TV για τη δυσκολία του αγώνα, την ανατροπή, αλλά και την προσωπική του απόδοση, εκφράζοντας την επιθυμία να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό μετά το γκολ που πέτυχε.

«Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας, αλλά υπάρχουν και τέτοια παιχνίδια. Στο πρώτο ημίχρονο ο αντίπαλος πήρε το προβάδισμα, οπότε στο δεύτερο θέλαμε οπωσδήποτε να μπούμε με στόχο να ανατρέψουμε το αποτέλεσμα, καθώς ήταν πολύ σημαντικό να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Δόξα τω Θεώ, τα καταφέραμε. Είμαι πολύ χαρούμενος για το γκολ, καθώς ήταν το νικητήριο γκολ. Είχα και προηγουμένως κάποιες ευκαιρίες, αλλά στα τελευταία παιχνίδια τα πράγματα δεν είχαν πάει όπως θα ήθελα. Ελπίζω, όμως, ότι με αυτό το γκολ θα επιστρέψω ξανά στην καλή μου φόρμα και θα συνεχίσω με τον ίδιο τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ούγγρος διεθνής επιθετικός.