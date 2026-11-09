«Συναγερμός» στην Ισπανία: Ο Γιαμάλ θα χάσει τον αγώνα με την Τσεχία με ενοχλήσεις στο γόνατο
Ο νεαρός αναμένεται να επιστρέψει στην αναμέτρηση της Ισπανίας απέναντι στην Αγγλία
Με προβλήματα ξεκίνησε η προετοιμασία της πρωταθλήτριας κόσμου Ισπανίας για τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις της στο πλαίσιο του Nations League απέναντι σε Τσεχία και Αγγλία.
Η ομάδα του Ντε λα Φουέντε θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Λαμίν Γιαμάλ σίγουρα για την αναμέτρηση με την Τσεχία, αφού ο νεαρός μετά το ντέρμπι της Μπαρτσελόνα με την Ατλέτικο Μαδρίτης αισθάνεται ενοχλήσεις στο γόνατό του.
Εκτός από το παιχνίδι με την Τσεχία θα είναι και ο Μικέλ Ογιαρθάμπαλ, ο οποίος υποφέρει από μια ίωση. Αμφότεροι ωστόσο αναμένεται να επιστρέψουν στην αναμέτρηση απέναντι στην Αγγλία την Κυριακή (15/11, 21:45).