«Συναγερμός» στην Ισπανία: Ο Γιαμάλ θα χάσει τον αγώνα με την Τσεχία με ενοχλήσεις στο γόνατο

Με προβλήματα ξεκίνησε η προετοιμασία της πρωταθλήτριας κόσμου Ισπανίας για τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις της στο πλαίσιο του Nations League απέναντι σε Τσεχία και Αγγλία.

Η ομάδα του Ντε λα Φουέντε θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Λαμίν Γιαμάλ σίγουρα για την αναμέτρηση με την Τσεχία, αφού ο νεαρός μετά το ντέρμπι της Μπαρτσελόνα με την Ατλέτικο Μαδρίτης αισθάνεται ενοχλήσεις στο γόνατό του.

Εκτός από το παιχνίδι με την Τσεχία θα είναι και ο Μικέλ Ογιαρθάμπαλ, ο οποίος υποφέρει από μια ίωση. Αμφότεροι ωστόσο αναμένεται να επιστρέψουν στην αναμέτρηση απέναντι στην Αγγλία την Κυριακή (15/11, 21:45).