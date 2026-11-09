Παναθηναϊκός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ για τη Super League

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να αποδράσει με το «διπλό» από το «Καυτανζόγλειο» με 2-1 απέναντι στον Ηρακλή, με τον Ντάβιντε Καλάμπρια να μετατρέπεται στον απόλυτο πρωταγωνιστή με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στις καθυστερήσεις του αγώνα, με αποτέλεσμα να χαρίσει το τρίποντο στην ομάδα του.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός πάει στη διακοπή των Εθνικών ομάδων στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League έχοντας συγκεντρώσει 27 βαθμούς, αφού έχει νικήσει τα 9 από τα 10 πρώτα παιχνίδια που έδωσε στο πρωτάθλημα.

Ωστόσο, μετά τη διακοπή τον περιμένει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό τεστ, εντός έδρας, με τον ΟΦΗ που διαπρέπει σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Τα εισιτήρια της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ που θα διεξαχθεί στις 22 Νοεμβρίου (17:30) τέθηκαν στη διάθεση του κοινού, με τα φθηνότερα να ξεκινούν από την τιμή των 15€.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

Οι φίλαθλοι μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους αποκλειστικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας διάθεσης εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ

Στις παραπάνω τελικές τιμές περιλαμβάνεται η υποχρεωτική εισφορά ύψους 5 € υπέρ του Παναθηναϊκού Α.Ο., για την ενίσχυση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η είσοδος στο γήπεδο πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet στο κινητό τηλέφωνο του κατόχου του εισιτηρίου. Ως εκ τούτου, όσοι φίλαθλοι δεν έχουν ήδη εγκαταστήσει την εφαρμογή, παρακαλούνται να το πράξουν εγκαίρως.

Για άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, διατίθενται εισιτήρια με έκπτωση 50% επί της αρχικής τιμής του εισιτηρίου (+ 5 € υπέρ του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού).

Για την εφαρμογή της έκπτωσης απαιτείται η αποστολή της Κάρτας Αναπηρίας (Κλιμάκιο ΙΙ και άνω) ή του πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω στο info@paotickets.gr.

Για οποιοδήποτε ζήτημα προσβασιμότητας ή για την παροχή σχετικής υποστήριξης, οι φίλαθλοι μπορούν να επικοινωνούν μέσω email στη διεύθυνση accessibility@pao.gr.

Οδηγίες ταυτοποίησης εισιτηρίου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

NON GREEK RESIDENTS – GOV.GR WALLET AUTHENTICATION

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο gov.gr Wallet μετά την ολοκλήρωση της αγοράς. Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα σχετικά με την προσθήκη του εισιτηρίου στην εφαρμογή ή για περιπτώσεις αδυναμίας πρόσβασης στο gov.gr Wallet, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ακόλουθη σελίδα υποστήριξης:

https://support.gov.gr/guide/

Τα εισιτήρια των αγώνων του Παναθηναϊκού διατίθενται αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και της Ticketmaster. Η αγορά εισιτηρίων από μη εξουσιοδοτημένους πωλητές ενέχει κίνδυνο εξαπάτησης μέσω πλαστών ή μη έγκυρων εισιτηρίων.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στο info@paotickets.gr.