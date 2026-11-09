Εθνική Ελλάδας: Οι «αρχηγικές» αγκαλιές του Μπακασέτα σε Καρέτσα, Κωστούλα - «Που είσαι αγόρι μου»

Η Εθνική Ελλάδας ξεκινά από το πρωί της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου την προετοιμασία της για τις δύο τελευταίες κρίσιμες αναμετρήσεις της στο Nations League, απέναντι σε Ολλανδία την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου (21:45) και τη Σερβία, τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου (21:45).

Το πρωί της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό και κλίμα η συγκέντρωση των διεθνών, με τον Λάζαρο Ρότα να υποδέχεται τον «πρωτάρη» Κουτσούπια με μια ζεστή αγκαλιά. Στη συνέχεια, σε βίντεο που ανήρτησε στον επίσημο λογαριασμό της η Εθνική Ελλάδας, φαίνεται ο αρχηγός Τάσος Μπακασέτας, που επέστρεψε στις κλήσεις, να έχει θερμό τετ α τετ αρχικά με τον Κωστούλα και στη συνέχεια με τον Καρέτσα.

Ο Μπακασέτας με τον Κωστούλσ

Ο πρωταγωνιστής του ΑΠΟΕΛ αγκάλιασε αμφότερους τους νεαρούς και στο βίντεο ακούγεται να λέει «που είσαι αγόρι μου» και στους δύο ποδοσφαιριστές.