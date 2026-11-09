Ταπεινός ο Παυλίδης μετά το νικητήριο γκολ του στις καθυστερήσεις: «Πρέπει να είμαστε καλύτεροι»

Η Μπενφίκα πήρε το «διπλό» στην έξοδό της στην έδρα της Εστρέλα Αμαδόρα, επικρατώντας δύσκολα με 3-2, για την 11η αγωνιστική της Primeira Liga.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο φινάλε της συναρπαστικής αναμέτρησης, καθώς σκόραρε στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων και χάρισε στους «αετούς» τη νίκη, σ' ένα παιχνίδι με συνεχείς ανατροπές και πλούσιο θέαμα.

Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας πάντως μίλησε μετά το ματς για την μέτρια αγωνιστική εμφάνιση της Μπενφίκα: «Δεν θέλω να μιλάω για το πρωτάθλημα, θέλω να βλέπω κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Πρέπει να παραμείνουμε ταπεινοί, το λέω πάντα αυτό, διότι αυτή τη φορά δεν ήμασταν αρκετά καλοί. Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι», τόνισε σχετικά και συμπλήρωσε:

«Είναι πολύ σημαντικό που πήραμε τους τρεις βαθμούς. Η Εστρέλα αμύνεται πολύ καλά, πέτυχαν δύο γκολ, ενώ εμείς έπρεπε να πετύχουμε το τρίτο. Στο πρώτο ημίχρονο ελέγχαμε απόλυτα το παιχνίδι. Μας έλειψε η τελική πάσα για να δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερες ευκαιρίες. Στο δεύτερο ημίχρονο είναι ξεκάθαρο ότι έπρεπε να αμυνθούμε καλύτερα. Δεν επιτρέπεται να δεχόμαστε γκολ από εκτελέσεις φάουλ και πρέπει όλοι να αμυνόμαστε καλύτερα.»