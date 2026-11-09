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ΑΕΚ: Θλάση πρώτου βαθμού στον κοιλιακό μυ για τον Δημήτρη Φλιώνη

Νέο πλήγμα στην ΑΕΚ, η οποία χάνει και τον αρχηγό της, Δημήτρη Φλιώνη, ο οποίος υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον κοιλιακό μυ.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Θλάση πρώτου βαθμού στον κοιλιακό μυ για τον Δημήτρη Φλιώνη
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Ο αρχηγός της «Ένωσης» τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στη SUNEL Arena κι υποβλήθηκε σε μαγνητική.

Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν το πρόβλημα στους κοιλιακούς, καθώς έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού.

Ο Φλιώνης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα και χρειάστηκε να αποχωρήσει προσωρινά για τα αποδυτήρια. Όταν επέστρεψε, δεν χρησιμοποιήθηκε ξανά από τον προπονητή του. Ο Έλληνας γκαρντ έχει ήδη ξεκινήσει θεραπευτική αγωγή κι η συμμετοχή του στον αγώνα της ερχόμενης εβδομάδας με τη Δόξα Λευκάδας είναι αμφίβολη.

Η ενημέρωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

«Σε μαγνητική τομογραφία υπεβλήθη ο Δημήτρης Φλιώνης την Κυριακή (08/11), στο Meditreraneo Hospital, όπου και διεγνώσθη, ότι υπέστη θλάση 1ου βαθμού κοιλιακού μυός δεξιάς. Υποβάλλεται σε θεραπευτή αγωγή.

Υπενθυμίζεται, ότι εκτός δραστηριοτήτων έχουν τεθεί οι Ερτέλ, Λεκαβίτσιους, Φίζελ, ενώ ο Μπράουν θα επιστρέψει μετά από 6 έως 9 μήνες».

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