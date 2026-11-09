Χωρίς Κάρμο και Ζίνι η εθνική Ανγκόλας

Με δύο σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί η Εθνική Ανγκόλας απέναντι στο Νότιο Σουδάν για τα παιχνίδια των Κυπέλλων Εθνών Αφρικής τα οποία είναι προγραμματισμένα για τις 14 και 17 Νοεμβρίου.

Ο στόπερ του Ολυμπιακού, Νταβίντ Κάρμο δεν θα δώσει το «παρών» στις κλήσεις της Εθνικής του ομάδας, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, ενώ ταυτόχρονα ο επιθετικός της ΑΕΚ, Ζίνι, θα χρειαστεί να απουσιάσει λόγω του τραυματισμού που αποκόμισε.

Με τις αλλαγές αυτές, η ομάδα απαρτίζεται πλέον από 26 παίκτες, με τους ποδοσφαιριστές να προετοιμάζονται σκληρά για τον διπλό αγώνα εναντίον της ομάδας του Νοτίου Σουδάν.