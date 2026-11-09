· ΑΕΚ · Ολυμπιακός

Χωρίς Κάρμο και Ζίνι η εθνική Ανγκόλας

Δύο σημαντικές απουσίες για την Ανγκόλα 

Χωρίς Κάρμο και Ζίνι η εθνική Ανγκόλας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με δύο σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί η Εθνική Ανγκόλας απέναντι στο Νότιο Σουδάν για τα παιχνίδια των Κυπέλλων Εθνών Αφρικής τα οποία είναι προγραμματισμένα για τις 14 και 17 Νοεμβρίου.

Ο στόπερ του Ολυμπιακού, Νταβίντ Κάρμο δεν θα δώσει το «παρών» στις κλήσεις της Εθνικής του ομάδας, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, ενώ ταυτόχρονα ο επιθετικός της ΑΕΚ, Ζίνι, θα χρειαστεί να απουσιάσει λόγω του τραυματισμού που αποκόμισε.

Με τις αλλαγές αυτές, η ομάδα απαρτίζεται πλέον από 26 παίκτες, με τους ποδοσφαιριστές να προετοιμάζονται σκληρά για τον διπλό αγώνα εναντίον της ομάδας του Νοτίου Σουδάν.

COMMENTS
LATEST NEWS
12:55 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Χαμόγελα στην πρώτη συγκέντρωση - Η επιστροφή Μπακασέτα, οι παρουσίες που ξεχώρισαν

12:39 SUPER LEAGUE

AEK: Η «Ένωση» ισοφάρισε επίδοση 24 ετών στη Super League

12:29 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελπίδων: Η ΕΠΟ δίνει δωρεάν εισιτήρια για τoν τελικό με Ισλανδία για τα playoffs του Euro Κ21

12:26 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Θλάση πρώτου βαθμού στον κοιλιακό μυ για τον Δημήτρη Φλιώνη

12:06 SUPER LEAGUE

«Πολεμιστής της απελευθέρωσης» - Νέο «χτύπημα» του Παναθηναϊκού με τον Καλάμπρια αλά One Piece

11:44 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντόρτμουντ: Ευχάριστα νέα για τον Κωνσταντέλια - Σενάριο να επιστρέψει νωρίτερα στη δράση

11:30 STORIES

To ΜΠΙΦ S2E24: Η απόδραση του Παναθηναϊκού, το «Χ» στο Φάληρο και το… μπιφ της διαιτησίας

11:17 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χωρίς Κάρμο και Ζίνι η εθνική Ανγκόλας

10:55 CHAMPIONS LEAGUE

Αντίπαλοι ΑΕΚ: Θλάση ο Λεάο στην Γαλατάσαραϊ - Αμφίβολος για Νέα Φιλαδέλφεια

10:46 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπακασέτας: «Δεν έχω να αποδείξω κάτι - Ο Γιοβάνοβιτς ξέρει τι μπορώ να προσφέρω»

10:28 NBA

NBA: Τα highlights της νίκης των Χιτ επί των Κίνγκς και το double - double με 28 πόντους του Γιάννη

10:16 GREEK BASKET LEAGUE

Stoiximan GBL: Κορυφαίος της αγωνιστικής ο Μπάντιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας