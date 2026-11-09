Μπρινιόλι: «Δεν υπάρχει ανταγωνισμός με τον Στρακόσια - Ξέρω τον ρόλο μου»

H AEK αγχώθηκε ωστόσο έκανε την ανατροπή απέναντι στον Λεβαδειακό χάρη σε πέναλτι του Γιόβιτς και κεφαλιά του Μπαρνάμπας Βάργκα και κέρδισε με 2-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια για να επιστρέψει στις νίκες.

Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι μίλησε μετά το τέλος της αναμέτρησης και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο δύσκολο πρόγραμμα που είχε η Ένωση το τελευταίο διάστημα αλλά και για τον συναγωνισμό με τον Θωμά Στρακόσια που επιστρέφει από τον τραυματισμό του στο χέρι.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για τη δύσκολη νίκη επί του Λεβαδειακού: «Ήταν μία πολύ σημαντική νίκη, πραγματικά πολύ σημαντική. Ξέρουμε ότι υποφέραμε λιγάκι, ψυχικά και σωματικά μετά από όλα αυτά του είδους τα παιχνίδια, αλλά το αποτέλεσμα είναι πιο σημαντικό σε αυτά τα ματς. Ωστόσο, στο εσωτερικό των αποδυτηρίων ξέρουμε ότι πρέπει να πιέζουμε τους εαυτούς μας όταν είμαστε κουρασμένοι ψυχικά και σωματικά και πρέπει να βελτιωθούμε».

Για το εάν ανησυχούσαν ότι θα είναι δύσκολο το ματς μετά από όσα συνέβησαν στα προηγούμενα παιχνίδια: «Όχι, επειδή κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ιστορία. Για εμένα και για καθέναν, όταν ένα παιχνίδι τελειώνει πρέπει να σκεφτείς τι ήταν λάθος. Αλλά, εάν ήταν καλό ή εάν ήταν κακό ξέρουμε τι πρέπει να αναλύσουμε, γιατί δεν έχουμε χρόνο να σκεφτόμαστε πολύ.

Όπως είπα και πριν, το πιο σημαντικό πράγμα ήταν να κερδίσουμε σήμερα για να κρατηθούμε κοντά στη βαθμολογία και να συνεχίσουμε έτσι. Έχουμε την προσεχή εβδομάδα για να ξεκουραστούμε λίγο ψυχικά και να πιέσουμε σωματικά για να είμαστε έτοιμοι στο επόμενο στάδιο της σεζόν».

Για το εάν η διακοπή των εθνικών έρχεται στο κατάλληλο σημείο για αυτόν και την ομάδα: «Γενικά πιστεύω ότι όλη η ομάδα και για τους παίκτες να αναρρώσουν και όσοι δεν είναι έτοιμοι ακόμα, επειδή έχουμε τον Θωμά (σ.σ Στρακόσα) και άλλους παίκτες που είναι τραυματίες, είναι κάτι που μας δίνει χρόνο. Είναι χρόνος για να ξεκουραστούμε ψυχικά και όσοι παίκτες δεν πάνε στις εθνικές τους ομάδες θα πρέπει να πιέσουν σωματικά για να προετοιμαστούν για τη συνέχεια και να βοηθήσουμε τους παίκτες που θα πάνε στις εθνικές τους.

Παίκτες που παίζουν πολύ θέλουν εμάς από πίσω για να πιέσουμε. Η δουλειά των παικτών που δεν παίζουν πολύ είναι κρίσιμη και σημαντική. Να πιέσουμε αυτούς που παίζουν περισσότερο, που δεν έχουν πολύ χρόνο για να προπονηθούν πολύ, που παίζουν πολύ και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για αυτούς, να αυξήσουμε την ποιότητα της προπόνησης. Οπότε η διακοπή ήρθε στην κατάλληλη στιγμή».

Για το εάν είναι έτοιμος να ανταγωνιστεί τον Στρακόσα στην επιστροφή των εθνικών: «Όχι, κοιτάξτε, περιμένουμε τον Θωμά, ακόμα και εγώ εάν θέλει να ξεκουραστεί ακόμα λίγο (σ.σ γέλια). Όχι, όχι κάνω πλάκα. Πραγματικά, κανένας ανταγωνισμός δεν υπάρχει, απολύτως κανένας. Ξέρω τη θέση μου, ξέρω τι πρέπει να κάνω και αυτός είναι να πιέζω συνεχώς τον Θωμά και να είμαι έτοιμος να αγωνιστώ.

Είμαστε σε αυτή τη θέση, για να είμαι απολύτως ειλικρινής ξέρω τη θέση μου. Ξέρω τον ρόλο μου, δεν έχω παραπονεθεί ποτέ και είμαι χαρούμενος που παίζω αυτά τα παιχνίδια. Για εμένα αυτό ήταν κάτι τρελό. Ο στόχος μου είναι να βελτιωνόμαστε μαζί, όπως κάνουμε τα τελευταία 2,5 χρόνια».