Stoiximan GBL: Κορυφαίος της αγωνιστικής ο Μπάντιο

Μετά τα... όργια που έκανε κόντρα στην ΑΕΚ το αποτέλεσμα δε θα μπορούσε να είναι διαφορετικό.

Στη μεγάλη νίκη του "τριφυλλιού" απέναντι στον "Δικέφαλο" ο Σενεγαλέζος παίκτης ολοκλήρωσε τον αγώνα με 25 πόντους, έχοντας 3/5 δίποντα, 6/7 τρίποντα και 1/1 βολή. Πρόσθεσε ακόμη πέντε ριμπάουντ, μία ασίστ και τέσσερα κλεψίματα σε 34 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα συμμετοχής, συγκεντρώνοντας 31 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Η επίδοσή του αυτή ήταν αρκετή για να τον χρίσει κορυφαίο της αγωνιστικής και να πάρει το βραβείο του MVP.