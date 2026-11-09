Stoiximan GBL: Κορυφαίος της αγωνιστικής ο Μπάντιο
Τα... όργια του Μπράνκο Μπάντιο "οδήγησαν" τον Παναθηναϊκό στην νίκη επί της ΑΕΚ στα Άνω Λιόσια και έχρισαν τον Σενεγαλέζο παίκτη MVP της αγωνιστικής.
Μετά τα... όργια που έκανε κόντρα στην ΑΕΚ το αποτέλεσμα δε θα μπορούσε να είναι διαφορετικό.
Στη μεγάλη νίκη του "τριφυλλιού" απέναντι στον "Δικέφαλο" ο Σενεγαλέζος παίκτης ολοκλήρωσε τον αγώνα με 25 πόντους, έχοντας 3/5 δίποντα, 6/7 τρίποντα και 1/1 βολή. Πρόσθεσε ακόμη πέντε ριμπάουντ, μία ασίστ και τέσσερα κλεψίματα σε 34 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα συμμετοχής, συγκεντρώνοντας 31 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Η επίδοσή του αυτή ήταν αρκετή για να τον χρίσει κορυφαίο της αγωνιστικής και να πάρει το βραβείο του MVP.