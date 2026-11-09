Stoiximan GBL: Κορυφαίος της αγωνιστικής ο Μπάντιο

Τα... όργια του Μπράνκο Μπάντιο "οδήγησαν" τον Παναθηναϊκό στην νίκη επί της ΑΕΚ στα Άνω Λιόσια και έχρισαν τον Σενεγαλέζο παίκτη MVP της αγωνιστικής. 

Stoiximan GBL: Κορυφαίος της αγωνιστικής ο Μπάντιο
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Μετά τα... όργια που έκανε κόντρα στην ΑΕΚ το αποτέλεσμα δε θα μπορούσε να είναι διαφορετικό.

Στη μεγάλη νίκη του "τριφυλλιού" απέναντι στον "Δικέφαλο" ο Σενεγαλέζος παίκτης ολοκλήρωσε τον αγώνα με 25 πόντους, έχοντας 3/5 δίποντα, 6/7 τρίποντα και 1/1 βολή. Πρόσθεσε ακόμη πέντε ριμπάουντ, μία ασίστ και τέσσερα κλεψίματα σε 34 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα συμμετοχής, συγκεντρώνοντας 31 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Η επίδοσή του αυτή ήταν αρκετή για να τον χρίσει κορυφαίο της αγωνιστικής και να πάρει το βραβείο του MVP.

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