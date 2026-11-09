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Κάρλος Βισένς ο νέος προπονητής της Λιόν

Η Λιόν βρήκε τον διάδοχο του Πάουλο Φονσέκα στο πρόσωπο του Κάρλος Βισένς, με τον Ισπανό τεχνικό να αναλαμβάνει επίσημα την τεχνική ηγεσία της γαλλικής ομάδας.

Κάρλος Βισένς ο νέος προπονητής της Λιόν
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Τον αντικαταστάτη του Πάουλο Φονσέκα βρήκε η Λιόν, με τη γαλλική ομάδα να στρέφεται σε έναν ακόμη Πορτογάλο προπονητή για την τεχνική της ηγεσία.

Ο εκλεκτός είναι ο Κάρλος Βισένς, ο οποίος συμφώνησε με τη γαλλική ομάδα και ανακοινώθηκε επίσημα, αναλαμβάνοντας την αποστολή να οδηγήσει τον σύλλογο στην επόμενη μέρα.

Ο 49χρονος τεχνικός διαθέτει σημαντική εμπειρία από τη συνεργασία του με τον Πεπ Γκουαρντιόλα στη Μάντσεστερ Σίτι, ενώ προηγουμένως είχε περάσει και από τον πάγκο της Μπράγκα, χωρίς να καταφέρει να μακροημερεύσει.

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