Παναθηναϊκός AKTOR: Τεστ αντοχών και χαρακτήρα - 12 ημέρες, 6 αγώνες, 3 δύσκολα ταξίδια

Ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα, που θα δοκιμάσει τις αντοχές, τις δυνάμεις, τις αγωνιστικές ισορροπίες, αλλά και τον χαρακτήρα του, έχει μπροστά του ο Παναθηναϊκός.

Από τις 13 έως τις 24 Νοεμβρίου θα κληθεί να δώσει έξι αναμετρήσεις! Δηλαδή μέσα σε ένα διάστημα μόλις 12 ημερών, έχοντας παράλληλα να διαχειριστεί και τα δύσκολα ταξίδια σε Ιταλία, Λιθουανία και Ισπανία.

Η αρχή γίνεται στις 13 του μήνα, όταν το «τριφύλλι» θα υποδεχθεί την Μπαρτσελόνα στο Telekom Center Athens, σε μία σημαντική αναμέτρηση για την EuroLeague. Δύο ημέρες αργότερα, στις 15 Νοεμβρίου, θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον Κολοσσό για τη Stoiximan GBL, πριν ξεκινήσει μία ιδιαίτερα δύσκολη ευρωπαϊκή αποστολή με δύο συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια.

Στις 16 Νοεμβρίου ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στην Ιταλία για την αναμέτρηση με τη Βίρτους Μπολόνια (17/11) και αμέσως μετά θα αναχωρήσει για τη Λιθουανία, όπου στις 19 Νοεμβρίου θα αντιμετωπίσει τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας. Πρόκειται για δύο παιχνίδια με υψηλό βαθμό δυσκολίας, απέναντι σε ομάδες που έχουν τη δυνατότητα να «ταλαιπωρήσουν» κάθε αντίπαλο, ειδικά στην έδρα τους.

Η επιστροφή στην Αθήνα θα φέρει μία ακόμη υποχρέωση για το ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς στις 21 Νοεμβρίου οι «πράσινοι» θα υποδεχθούν το Μαρούσι. Ωστόσο, το απαιτητικό πρόγραμμα δεν θα έχει ολοκληρωθεί, αφού στις 23 Νοεμβρίου θα ακολουθήσει το ταξίδι στην Ισπανία για την αναμέτρηση με τη Βαλένθια (24/11), η οποία θα κλείσει αυτό το εξαντλητικό αγωνιστικό διάστημα.

Μια ακόμα πρόκληση για τον Ομπράντοβιτς και τους παίκτες του

Από τις έξι αναμετρήσεις, εκείνες που ξεχωρίζουν είναι φυσικά οι τέσσερις για την EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του την ευκαιρία να ενισχύσει τη θέση του στη βαθμολογία, με τις εκτός έδρας αναμετρήσεις να αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.

Σε μία διοργάνωση όπου ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος και οι ισορροπίες στην κατάταξη μπορούν να αλλάξουν από αγωνιστική σε αγωνιστική, η κατάκτηση νικών μακριά από το Telekom Center Athens αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια ομάδα που θέλει να παραμείνει σε τροχιά πρώτης τετράδας και να διεκδικήσει το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Οι επισκέψεις σε Μπολόνια, Κάουνας και Βαλένθια συνιστούν τρεις διαφορετικές, αλλά εξίσου απαιτητικές δοκιμασίες. Το ζητούμενο για την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν είναι απλώς να ανταποκριθεί στον μεγάλο αριθμό αγώνων, αλλά να καταφέρει να αποσπάσει αποτελέσματα που θα του δώσουν ψυχολογία και ταυτόχρονα θα έχουν και ουσιαστικό αντίκρισμα στη βαθμολογία της EuroLeague.

Παράλληλα, η διαχείριση της σωματικής καταπόνησης, η σωστή κατανομή του χρόνου συμμετοχής και η διατήρηση της αγωνιστικής συγκέντρωσης θα παίξουν καθοριστικό ρόλο. Σε ένα πρόγραμμα με έξι παιχνίδια σε δώδεκα ημέρες, κάθε λεπτομέρεια μπορεί να αποδειχθεί σημαντική.

Ο Παναθηναϊκός καλείται, λοιπόν, να περάσει με επιτυχία ένα ιδιαίτερα δύσκολο τεστ, γνωρίζοντας πως τα αποτελέσματα αυτού του δωδεκαημέρου μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη θέση του και τη δυναμική με την οποία θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία.