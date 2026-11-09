Απίθανη ανατροπή για τη Μακάμπι Τελ Αβίβ κόντρα στη Χάποελ στον τελικό του League Cup

Μία από τις πιο εντυπωσιακές ανατροπές της σεζόν πραγματοποίησε η Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία επικράτησε της Χάποελ Τελ Αβίβ στον τελικό του ισραηλινού League Cup, παρότι βρέθηκε να χάνει ακόμη και με 21 πόντους διαφορά!

Η «Ομάδα του Λαού» προερχόταν από έξι συνεχόμενες ήττες σε όλες τις διοργανώσεις και αναζητούσε μια μεγάλη νίκη που θα της έδινε ψυχολογική ώθηση. Τελικά, όχι μόνο την πέτυχε, αλλά πανηγύρισε και τον πρώτο τίτλο της αγωνιστικής περιόδου, αφήνοντας άφωνο το σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη.

Η Χάποελ είχε τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης και στο τρίτο δεκάλεπτο έφτασε να προηγείται με 57-36. Ωστόσο, η συνέχεια ανήκε ολοκληρωτικά στη Μακάμπι, η οποία πραγματοποίησε ένα ασύλληπτο τέταρτο δεκάλεπτο, σκοράροντας 35 πόντους και επιτρέποντας μόλις 13 στους αντιπάλους της!

Οι παίκτες του Όντεντ Κάτας ανέβασαν κατακόρυφα την ένταση στην άμυνα, βρήκαν εξαιρετικό ρυθμό στην επίθεση και κατάφεραν να ολοκληρώσουν μια ανατροπή που έμοιαζε απίθανη, κατακτώντας το τρόπαιο.

Από την πλευρά της Χάποελ, η απουσία του Βασίλιε Μίτσιτς ήταν σημαντική. Ο Τζέρμαν αποτέλεσε τον κορυφαίο σκόρερ της ομάδας με 26 πόντους, ωστόσο οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές της κινήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα. Ο Μπλέικνι σημείωσε οκτώ πόντους, ενώ οι Οτούρου και Μπράιαντ πρόσθεσαν από επτά.

Στον αντίποδα, η Μακάμπι είχε πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Κορυφαίος ήταν ο Κλαρκ με 24 πόντους και επτά ασίστ, ενώ ακολούθησαν οι Τάις και Γουάλας με 16 πόντους έκαστος, ο Χόαρντ με 12 και ο Μαντάρ με 10, με τον τελευταίο να κάνει τη διαφορά απέναντι στην πρώην ομάδα του.

Τα δεκάλεπτα: 26-17, 44-36, 61-52, 86-75.