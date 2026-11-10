Μπάλκαν Μπότεβγκραντ - ΠΑΟΚ: Για το «διπλό» στη Βουλγαρία ο «Δικέφαλος» - Η ώρα και το κανάλι

Επιστροφή στη δράση του EuroCup για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ταξιδεύει στη Βουλγαρία για να αντιμετωπίσει την Μπάλκαν Μπότεβγκραντ, την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, στις 19:00, στην Arena Botevgrad. Ο Δικέφαλος θέλει να δώσει συνέχεια στις θετικές ευρωπαϊκές του εμφανίσεις, απέναντι σε μία ομάδα που αναζητά σταθερότητα στη διοργάνωση.

Ο ΠΑΟΚ παρουσιάζει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρόσωπο τη φετινή σεζόν, έχοντας ξεκινήσει με εξαιρετικό τρόπο τις υποχρεώσεις του στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπου παραμένει αήττητος. Παράλληλα, στο EuroCup έχει καταφέρει να δημιουργήσει θετικό απολογισμό, μετρώντας τέσσερις νίκες και δύο ήττες στις πρώτες έξι αγωνιστικές.

Μάλιστα, η τελευταία ευρωπαϊκή του εμφάνιση συνοδεύτηκε από μία εντυπωσιακή νίκη απέναντι στη Ρόμα με 113-111, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ο Μπριν Τάιρι πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση με 27 πόντους, ενώ ο Μάρκους Φόστερ πρόσθεσε 20 πόντους, με τον Μπεν Μουρ να πετυχαίνει το καθοριστικό καλάθι.

Από την άλλη πλευρά, η Μπάλκαν Μπότεβγκραντ βρίσκεται σε πιο δύσκολη θέση στη διοργάνωση. Η βουλγαρική ομάδα ξεκίνησε με πέντε συνεχόμενες ήττες, ωστόσο την προηγούμενη αγωνιστική πανηγύρισε την πρώτη της νίκη, επικρατώντας της Μπόσνα με 78-69 εκτός έδρας.

Το αποτέλεσμα αυτό αναμένεται να της δώσει ψυχολογική ώθηση ενόψει της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ, με τους γηπεδούχους να θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και να χτίσουν πάνω στην πρόσφατη επιτυχία τους.

Για τον ΠΑΟΚ, οι Μπριν Τάιρι και Μάρκους Φόστερ έχουν δείξει πως μπορούν να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο επιθετικό κομμάτι. Ωστόσο, η απουσία του Τζέντι Όσμαν, ο οποίος τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τη Ρόμα και υπέστη ρήξη μηνίσκου, αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα για τον Αντρέα Τρινκιέρι.

Για την Μπάλκαν, ο Τζαβάντε ΜακΚόι αποτελεί ένα από τα βασικά επιθετικά όπλα της ομάδας. Ο Αμερικανός γκαρντ ξεχώρισε στη νίκη επί της Μπόσνα, σημειώνοντας 27 πόντους, ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Αλεξάνταρ Στοϊμένοφ με 22 πόντους.

Το τζάμπολ του αγώνα είναι προγραμματισμένο στις 19:00, με τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.