Εθνική Ελπίδων: Με Ισλανδία στα μπαράζ το Euro U21

Πότε θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις με την Ισλανδία, με φόντο την πρόκριση στα τελικά του Euro U21

Εθνική Ελπίδων: Με Ισλανδία στα μπαράζ το Euro U21
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Ολοκληρώθηκε η κλήρωση για τα πλέι οφς της Εθνικής Ελπίδων για το Euro U21. Η κληρωτίδα έφερε στο δρόμο του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος την Ισλανδία, την οποία θα αντιμετωπίσουμε σε δύο αγώνες.

Η πρώτη αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί εκτός έδρας, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στην Ελλάδα.

Oι δύο αναμετρήσεις θα γίνουν ανάμεσα στις 11 και στις 17 Νοεμβρίου στο επόμενο παράθυρο των εθνικών ομάδων.

Η τελική φάση του U21 Euro 2027 θα διεξαχθεί σε Αλβανία και Σερβία από τις 16 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου.

Αναλυτικά τα τέσσερα ζευγάρια:

  • Δανία – Ολλανδία
  • Ισλανδία – Ελλάδα
  • Φινλανδία – Ιρλανδία
  • Τουρκία – Τσεχία

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