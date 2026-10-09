Εθνική Ελπίδων: Με Ισλανδία στα μπαράζ το Euro U21
Πότε θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις με την Ισλανδία, με φόντο την πρόκριση στα τελικά του Euro U21
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση για τα πλέι οφς της Εθνικής Ελπίδων για το Euro U21. Η κληρωτίδα έφερε στο δρόμο του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος την Ισλανδία, την οποία θα αντιμετωπίσουμε σε δύο αγώνες.
Η πρώτη αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί εκτός έδρας, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στην Ελλάδα.
Oι δύο αναμετρήσεις θα γίνουν ανάμεσα στις 11 και στις 17 Νοεμβρίου στο επόμενο παράθυρο των εθνικών ομάδων.
Η τελική φάση του U21 Euro 2027 θα διεξαχθεί σε Αλβανία και Σερβία από τις 16 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου.
Αναλυτικά τα τέσσερα ζευγάρια:
- Δανία – Ολλανδία
- Ισλανδία – Ελλάδα
- Φινλανδία – Ιρλανδία
- Τουρκία – Τσεχία