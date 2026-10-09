Εθνική Ελπίδων: Με Ισλανδία στα μπαράζ το Euro U21

Ολοκληρώθηκε η κλήρωση για τα πλέι οφς της Εθνικής Ελπίδων για το Euro U21. Η κληρωτίδα έφερε στο δρόμο του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος την Ισλανδία, την οποία θα αντιμετωπίσουμε σε δύο αγώνες.

Η πρώτη αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί εκτός έδρας, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στην Ελλάδα.

Oι δύο αναμετρήσεις θα γίνουν ανάμεσα στις 11 και στις 17 Νοεμβρίου στο επόμενο παράθυρο των εθνικών ομάδων.

Η τελική φάση του U21 Euro 2027 θα διεξαχθεί σε Αλβανία και Σερβία από τις 16 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου.

Αναλυτικά τα τέσσερα ζευγάρια: