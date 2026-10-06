Βόρεια Ιρλανδία - Εθνική Ελπίδων 0-1: Νίκη με... πικρή γεύση στο Μπέλφαστ

Η Εθνική Ελπίδων έδωσε τα πάντα στο Μπέλφαστ, φτάνοντας στη νίκη με 1-0 επί της Βόρειας Ιρλανδίας, όμως το αποτέλεσμα αυτό δεν στάθηκε αρκετό για να της χαρίσει την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση του Euro U21 του 2027.

Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη χρειαζόταν επικράτηση με διαφορά δύο ή περισσότερων τερμάτων για να εξασφαλίσει την πρωτιά ως η καλύτερη δεύτερη του ομίλου. Παρά την προσπάθεια καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, η Εθνική δεν κατάφερε να βρει το δεύτερο γκολ, με το αποτέλεσμα να αφήνει πικρία.

Πλέον, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στρέφει την προσοχή του στη διαδικασία των playoffs, όπου και θα εξαντλήσει τις πιθανότητές του για την πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το παιχνίδι δεν διεκδικούσε δάφνες ποιότητας στα πρώτα του λεπτά, με την πρώτη ευκαιρία να έρχεται στο 28ο λεπτό από πλευράς Β. Ιρλανδίας. Η σέντρα έγινε από τα δεξιά, ο Γκρέιαμ έκανε το τελείωμα μέσα από την περιοχή, με τη μπάλα να φεύγει λίγο πάνω από το δοκάρι του Μοναστηρλή.

Κόντρα στη ροή του αγώνα στο 32', η Ελλάδα άνοιξε το σκορ με τον Μύθου. Ο Άλεν εκτέλεσε το κόρνερ από τα δεξιά και ο φορ του ΠΑΟΚ έστειλε με κεφαλιά τη μπάλα στα δίχτυα, ανοίγοντας τον δρόμο για την Εθνική Ελπίδων.

Η Ελλάδα συνέχιζε να είναι πιεστική μέχρι το τέλος του ημιχρόνου και ο Αλμύρας είδε το σουτ του υπό καλές προϋποθέσεις στο 38' να κοντράρεται από τους αμυντικούς και να καταλήγει κόρνερ.

Στην επανάληψη, η Εθνική έχασε τεράστια ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματά της με τον Μπρέγκου στο 56' να μην μπορεί να μπει στην πορεία της μπάλας και τον τερματοφύλακα των Βορειοϊρλανδών να μπλοκάρει.

Οκτώ λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στο 64', το σουτ που εξαπέλυσε ο Αλμύρας κόντραρε και πέρασε ξυστά από το αριστερό δοκάρι του Γκρέισι.

Στο 76ο λεπτό η Β. Ιρλανδία αναπτύχθηκε ωραία, όμως ο Γκρέιαμ αστόχησε, ενώ στο 79' ο Ράλλης αστόχησε σε κεφαλιά.

Ο Μπρέγκου στο 83' αστόχησε, έπειτα από ωραία ατομική προσπάθεια και στο 90' ο Θεοδοσουλάκης έχασε ανεπανάληπτη ευκαιρία να στείλει την Ελλάδα στα τελικά του Euro U21.

Οι ενδεκάδες του αγώνα

Ελλάδα: Μοναστηρλής, Κωστούλας, Άλεν (84' Θεοδοσουλάκης), Αλεξίου, Καλογερόπουλος, Αλμύρας, Μπακούλας (46' Mπρέγκου), Γκούμας (57' Καλοσκάμης), Πνευμονίδης, Παπακανέλλος (46' Αποστολάκης) και Μύθου (75' Ράλλης)

Βόρεια Ιρλανδία: Γκρέισι, Κίρνι (90' Μπαρς), Μπριγκς, Χόγκι, Ινγουντ, Ρόμπινσον, Σίμπσον (84' Ντόνελι), Ράσελ, Γκρέιαμ (84' Κερκ), Μπράνινγκαν (59' Μπερνσάιντ) και Κένι.