Ο Ολυμπιακός… μίλησε!

Είναι, το λιγότερο, δυσάρεστο τη στιγμή που το ελληνικό μπάσκετ «βιάζεται» κατ’ εξακολούθηση (απ’ όσα τραγικά βλέπουν καθημερινώς το φως της δημοσιότητας στο «Λιόλιος Gate», η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα της χώρας να παριστάνει με τεράστια επιτυχία τη στρουθοκάμηλο και να βάζει το κεφάλι της βαθιά στην άμμο για να αποφύγει να πάρει θέση.

Είναι, όμως, ακόμα πιο δυσάρεστο η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα της χώρας την ίδια στιγμή να… εμφανίζεται στον δημόσιο διάλογο ως… αλεξιπτωτίστρια για να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα από το κάθε τι. Να εξυπηρετήσει την προσωπική της ατζέντα, να εξυπηρετήσει τα μικροπολιτικά της συμφέροντα, αδιαφορώντας πλήρως για το τι συμβαίνει γύρω της και για το ότι το μπάσκετ… καταστρέφεται.

Τη στιγμή που άπαντες περίμεναν με αγωνία να μάθουν τη θέση του Ολυμπιακού για τις συλλήψεις του Βαγγέλη Λιόλιου, του Πέτρου Παπαπέτρου, του Γιώργου Μαυραγάνη, του Ηλία Κορομηλά, της Βάσως Τσαρούχα και του Τάσου Πηλοίδη, οι «ερυθρόλευκοι» αποφάσισαν να εκδώσουν ανακοίνωση για δύο (2) διαιτητικά λάθη (κατά την άποψή τους) στον πρόσφατο αγώνα με το Μαρούσι όπου επικράτησαν έπειτα από άστοχο τρίποντο του Μιχάλη Λούντζη στην εκπνοή του αγώνα.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, λοιπόν, ενώ όλο αυτό το διάστημα δεν έχει πάρει θέση για το μέγα σκάνδαλο που έχει πληγώσει ανεπανόρθωτα το ελληνικό μπάσκετ, αποφάσισε να κάνει την εμφάνισή της για να… διαμαρτυρηθεί για τη διαιτησία.

Και εδώ είναι το ακόμα πιο περίεργο της όλης υπόθεσης. Και γεννιούνται ακόμα περισσότερες απορίες.

Ενώ από την ημέρα που έχει ξεσπάσει το σκάνδαλο στο μπάσκετ, έχουν σταματήσει οι διαμαρτυρίες για την ελληνική διαιτησία, με τους διαιτητές να «σφυρίζουν» με εξαιρετικό τρόπο η μόνη ομάδα διαμαρτυρήθηκε και μάλιστα δημοσίως είναι εκείνη που δεν έχει πάρει θέση για το σκάνδαλο.

Μια… περίεργη αλληλουχία που επιτρέπει στον καθένα να κάνει διάφορες σκέψεις!

Και φυσικά ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του!