Το κλειστό κλαμπ στο οποίο ανήκει ο Χρήστος Μανδάς - Οι αριθμοί πίσω από την εντυπωσιακή του σεζόν

Ο Χρήστος Μανδάς μετά από έναν δανεισμό στη Μπόρνμουθ τον περσινό Ιανουάριο, επέστρεψε στη Λάτσιο και υπό τις οδηγίες του Τζενάρο Γκατούζο έχει καθιερωθεί κάτω από τα δοκάρια της πρωτοπόρου στη Serie A, Λάτσιο.

Mάλιστα, οι «Λατσιάλι» έχουν την καλύτερη άμυνα στην Ιταλία, έχοντας δεχθεί μόνο 9 γκολ σε 11 αναμετρήσεις, δηλαδή δέχεται λιγότερο από 1 γκολ ανά παιχίδι. Ο Μανδάς επίσης είναι δεύτερος στη λίστα των Clean Sheets, έχοντας κρατήσει δηλαδή ανέπαφη την εστία του 4 φορές.

Ο Έλληνας πορτιέρο διανύει αδιαμφισβήτητα την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, έχοντας πάρει φανέλα βασικού στην Λάτσιο, που μετά από χρόνια βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση της Serie A, ενώ και τα ατομικά του στατιστικά είναι εντυπωσιακά. Μάλιστα οι εμφανίσεις του αναγνωρίζονται και από τον σύλλογο, αφού του απονεμήθηκε το βραβείο του MVP στην εκτός έδρας ισοπαλία με τη Νάπολι.

Το κλειστό κλαμπ που είναι ο Χρήστος Μανδάς

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις του Μανδά κάτω από τα γκολποστ της Λάτσιο τον συγκαταλέγουν στους καλύτερους τερματοφύλακες της Ευρώπης σε μια κατηγορία ιδιαίτερα σημαντική για τα Νο1 των ομάδων.

Ειδικότερα, ο Μανδάς είναι 5ος στη λίστα των τερματοφυλάκων για τα περισσότερα «Goals Prevented», δηλαδή για τα γκολ που έχει αποτρέψει.

Τι είναι το «Goals Prevented»; Τα αναμενόμενα γκολ (xG) μετά από σουτ μείον τα γκολ που δέχτηκε η ομάδα όσο ο παίκτης βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο.

Στη σχετική λίστα λοιπόν ο Μανδάς βρίσκεται 5ος πίσω από τον τερματοφύλακα της Ρεάλ Μπέτις, της Μαρσέιγ, Μονακό και Φροζινόνε.