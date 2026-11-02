Λάτσιο: Ύμνοι Μανδά για Γκατούζο - «Με βοηθάει πολύ με την εμπιστοσύνη που μου δείχνει»

Η Λάτσιο πραγματοποιεί μια από τις καλύτερες εκκινήσεις της τα τελευταία χρόνια στη Serie A και μετά από 10 «στροφές» βρίσκεται μόνη, πρώτη στην κορυφή του πρωταθλήματος έχοντας συγκεντρώσει 28 βαθμούς.

Κεντρικά πρόσωπα της φοβερής επιτυχίας της Λάτσιο είναι αναμφίβολα ο Τζενάρο Γκατούζο που μετά την απομάκρυνσή του από τον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας φαίνεται να έχει βρει την ποδοσφαιρική του στέγη στο «Ολίμπικο», αλλά και ο Χρήστος Μανδάς, με τους «Λατσιάλι» να έχουν 8 γκολ παθητικό και την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος μαζί με την Κόμο.

Ο Έλληνας πορτιέρε μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Κάλιαρι στάθηκε στην πολύτιμη συμβολή του Γκατούζο στην εξέλιξη του και μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον προπονητή του.

Για το αν νίκησε η ομάδα που ήθελε περισσότερο τη νίκη:

«Δεν ήταν ένα εύκολο παιχνίδι. Υπήρχαν λίγοι διαθέσιμοι χώροι, αλλά από το πρώτο λεπτό είχαμε τη θέληση να κερδίσουμε. Είναι ωραίο να παίρνεις τέτοιες νίκες, γιατί αναδεικνύουν τη νοοτροπία μας».

Για το πώς τον βοηθά ο Τζενάρο Γκατούζο στην εξέλιξή του:

«Ο προπονητής με βοηθάει πάρα πολύ, κυρίως με την εμπιστοσύνη που μου δείχνει. Βελτιώνομαι επίσης στο παιχνίδι με τα πόδια και στις εξόδους μου, ενώ ολόκληρη η ομάδα με βοηθάει στο αμυντικό κομμάτι».

Για το πώς έχει αλλάξει η αμυντική λειτουργία της Λάτσιο σε σχέση με την πρώτη του περίοδο στην ομάδα:

«Κατά τη γνώμη μου, αυτό που έχει αλλάξει είναι η θέληση της ομάδας. Όλοι έχουν τη φλόγα μέσα τους και δίνουν τα πάντα σε κάθε φάση. Για εμάς αυτό είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα στο αμυντικό κομμάτι.

Δουλεύουμε πολύ στην τακτική, είμαστε πάντα θετικοί και έχουμε συνεχώς ενέργεια. Κάνουμε τα πάντα για να μη δεχθούμε γκολ».