Λάτσιο - Κάλιαρι 2-1: Σπουδαία ανατροπή για την ομάδα του Μανδά που βρίσκεται μόνη στην κορυφή

Η Λάτσιο εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο την ήττα της Ίντερ από τη Μίλαν στο Derby della Madonnina και πήρε ένα πολύτιμο τρίποντο απέναντι στην Κάλιαρι, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή της πορεία στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Οι φιλοξενούμενοι αιφνιδίασαν τους Ρωμαίους, καθώς άνοιξαν το σκορ στο 21ο λεπτό με τον Ενζολά, ο οποίος νίκησε τον Χρήστο Μανδά, που βρέθηκε ξανά στο αρχικό σχήμα της ομάδας του. Η απάντηση των γηπεδούχων δεν άργησε να έρθει. Στο 36', ο Ίσακσεν με ένα εξαιρετικό φαλτσαριστό σουτ με το αριστερό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Λάτσιο ανέβασε την πίεσή της, δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες και τελικά βρήκε το γκολ της ανατροπής στο 83'. Ο Πεντράθα έκανε τη σέντρα και ο Πιναμόντι με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 2-1, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του.

Με αυτό το τρίποντο, η Λάτσιο έφτασε τους 9 νικηφόρους αγώνες στις πρώτες 10 αγωνιστικές της Serie A, επίδοση που πετυχαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της. Παράλληλα, έγινε μόλις η έκτη ομάδα που καταφέρνει κάτι αντίστοιχο, μετά τις Γιουβέντους, Μίλαν, Νάπολι, Ρόμα και Τορίνο.

Λάτσιο: Μανδάς, Φλοριάνο, Σούταλο, Πρόβστγκααρντ (75′ Λέιτε), Ταβάρες (56′ Πεντράθα), Φρατέζι (56′ Ντελέ-Μπασιρού), Μπελαχιάν (81′ Κατάλντι), Τέιλορ, Ίσακσεν, Νόσλιν, Τζακάνι (56′ Πιναμόντι).

Κάλιαρι: Καπρίλε, Πέδρο, Ντεϊόλα (89′ Κάρλος), Ροντρίγκες, Όμπερτ, Ρομάνο, Αντόπο, Φαντερά (32′ Κόφλερ), Μαλντίνι (64′ Τρέπι), Φατσίνι (64′ Λιτέτα), Ενζολά (46′ Μεντί).