Ομπράντοβιτς: «Πολλά μικρά πράγματα δεν πήγαν καλά - Συγχαρητήρια στον Άρη»

Την πρώτη του ήττα στη φετινή Stoiximan GBL υπέστη ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR, με τον Άρη να «λυγίζει» με 101-91 τους «πράσινους» στο... καυτό Αλεξάνδρειο για την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Στις δηλώσεις του αμέσως μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε στις μικρές λεπτομέρειες που έφεραν την ήττα για την ομάδα του, δίνοντας παράλληλα συγχαρητήρια στον αντίπαλο για τη νίκη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σέρβος τεχνικός:

«Θέλω να συγχαρώ τον Άρη, έπαιξε καλά. Ήταν ένα δύσκολο ματς. Θέλαμε να κερδίσουμε, πολλά μικρά πράγματα δεν πήγαν καλά και δεν τα καταφέραμε».