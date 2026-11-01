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Ομπράντοβιτς: «Πολλά μικρά πράγματα δεν πήγαν καλά - Συγχαρητήρια στον Άρη»

Οι δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αμέσως μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR από τον Άρη στο Αλεξάνδρειο για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ομπράντοβιτς: «Πολλά μικρά πράγματα δεν πήγαν καλά - Συγχαρητήρια στον Άρη»
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Την πρώτη του ήττα στη φετινή Stoiximan GBL υπέστη ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR, με τον Άρη να «λυγίζει» με 101-91 τους «πράσινους» στο... καυτό Αλεξάνδρειο για την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Στις δηλώσεις του αμέσως μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε στις μικρές λεπτομέρειες που έφεραν την ήττα για την ομάδα του, δίνοντας παράλληλα συγχαρητήρια στον αντίπαλο για τη νίκη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σέρβος τεχνικός:

«Θέλω να συγχαρώ τον Άρη, έπαιξε καλά. Ήταν ένα δύσκολο ματς. Θέλαμε να κερδίσουμε, πολλά μικρά πράγματα δεν πήγαν καλά και δεν τα καταφέραμε».

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