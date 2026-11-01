Ομπράντοβιτς: «Πολλά μικρά πράγματα δεν πήγαν καλά - Συγχαρητήρια στον Άρη»
Οι δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αμέσως μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR από τον Άρη στο Αλεξάνδρειο για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Την πρώτη του ήττα στη φετινή Stoiximan GBL υπέστη ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR, με τον Άρη να «λυγίζει» με 101-91 τους «πράσινους» στο... καυτό Αλεξάνδρειο για την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Στις δηλώσεις του αμέσως μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε στις μικρές λεπτομέρειες που έφεραν την ήττα για την ομάδα του, δίνοντας παράλληλα συγχαρητήρια στον αντίπαλο για τη νίκη.
Αναλυτικά όσα είπε ο Σέρβος τεχνικός:
«Θέλω να συγχαρώ τον Άρη, έπαιξε καλά. Ήταν ένα δύσκολο ματς. Θέλαμε να κερδίσουμε, πολλά μικρά πράγματα δεν πήγαν καλά και δεν τα καταφέραμε».